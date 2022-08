Micron rozpoczyna masową produkcję pamięci GDDR6X do najnowszych kart graficznych

Układy pamięci GDDR6X od Microna znajdą zastosowanie w najnowszej generacji GPU od NVIDII, zapewniając im maksymalną przepustowość na poziomie aż 24 Gb/s. GeForce RTX 4090 będzie przypuszczalnie jedną z pierwszych kart graficznych nowej generacji, które mają wykorzystywać najnowsze moduły pamięci GDDR6X od tego producenta.

Pierwsze wzmianki o nowych modułach pamięci GDDR6X 24 Gb/s ze strony Microna pojawiły się na początku tego roku. Informacja zbiegła się w czasie z premierą karty NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, dla której wyprodukowano moduły o prędkości do 21 Gb/s. Premiery tego modelu spodziewamy się w najbliższych miesiącach.

Wiele wskazuje na to, że podobnie jak przy GeForce RTX 3090 Ti wszystkie 12 modułów pamięci GDDR6X w przypadku RTX 4090 znajdzie się na froncie płytki PCB, aby usprawnić system chłodzenia. Warto przypomnieć, że RTX 3090 (bez Ti) miał moduły pamięci umieszczone z tyłu płytki PCB.

Nie przewiduje się wykorzystania pełnej prędkości 24 Gb/s w modelu GeForce RTX 4090 (przypuszczalnie pozostanie przy 21 Gb/s), ale moduły pamięci GDDR6X 24 Gb/s mogą oferować maksymalną przepustowość wynoszącą 1,152 TB/s. To o 14% więcej w porównaniu z obecnymi moduły pamięci GDDR6 21 Gb/s (1,008 TB/s).

Micron nie jest jedynym producentem pamięci o przepustowości 24 Gb/s. Wiemy, że nad takimi modułami pracuje też jego konkurent, czyli Samsung

Moduły pamięci GDDR6 24 Gb/s od Samsunga mogą stać się częścią architektury kart graficznych AMD RDNA 3. Koreański koncern szykuje się właśnie do rozpoczęcia masowej produkcji. RDNA 3 w konsumenckich produktach graficznych może zadebiutować jeszcze w tym roku.

