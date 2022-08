Motorola zdradza, które smartfony dostaną aktualizację do Androida 13

Kilka dni temu Google zaprezentowało stabilną wersję swojego systemu operacyjnego dla smartfonów i tabletów. To z kolei oznacza, że poszczególni producenci zaczynają szykować się do wdrażania aktualizacji swojej nakładki opartej właśnie na Androidzie 13. Chociaż Motorola nie ogłosiła niczego oficjalnie, to na jej stronie ukazała się lista urządzeń kwalifikujących się do aktualizacji.

Google rozpoczęło już wdrażanie Androida 13 na smartfonach Pixel, co akurat nikogo nie dziwi, w końcu smartfony firmy zawsze dostają nowy system jako pierwsze. Inni producenci rozpoczęli już testy nowego systemu, a także powoli dzielą się harmonogramami aktualizacji oraz prezentują najnowsze wersje swoich autorskich nakładek oparte na systemie Google.

Motorola również takową ma – My UX i chociaż oficjalnie nie przedstawiła jej nowej wersji, to najwidoczniej już szykuje się do wdrożenia stosownych aktualizacji systemowych na swoich urządzeniach.

Na oficjalnej stronie Motoroli znalazło się 10 urządzeń, które otrzymają Androida 13

Od razu zaznaczamy, że konkretne daty nie zostały ujawnione, ale można się spodziewać, że proces aktualizacji ruszy w nadchodzących miesiącach. Motorola zwykle radzi sobie z tym całkiem sprawnie, więc i teraz nie powinno być większych problemów.

Motorola edge+ (2022)

Motorola edge (2022)

Motorola edge 30 Pro

Motorola edge 30

moto g stylus 5G 2022

moto g 5G 2022

moto g82 5G

moto g62 5G

moto g42

moto g32

Oczywiście nie jest tak, że tylko te modele dostaną Androida 13, bo z czasem lista zostanie stosownie powiększona. Można się jednak spodziewać, że powyższe smartfony dostaną nowy system najszybciej.