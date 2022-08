Motorola ogłasza datę premiery X30 Pro i razr 2022. Na szczęście, nie będziemy musieli długo czekać

Po niespodziewanym odwołaniu premiery swoich nowych flagowych urządzeń, Motorola zaplanowała kolejne wydarzenie. Motorola Razr i X30 Pro zadebiutują już niedługo, choć nowa data może nie być zbyt fortunna.

Kiedy odbędzie się premiera Motoroli razr 2022 i X30 Pro?

Motorola X30 Pro jest jednym z tych modeli, na których premierę wyczekiwaliśmy od wielu miesięcy. Podobnie jest zresztą ze składaną razr 2022, bo ilość spodziewanych ulepszeń czyni ten smartfon naprawdę interesującym. Wcześniej premiera tych urządzeń zaplanowana była na 2 sierpnia, jednak jak dobrze wiemy — wydarzenie się nie odbyło, zapewne z powodu napiętej sytuacji politycznej między Chinami a Tajwanem.

Na szczęście firma nie kazała nam długo czekać na ogłoszenie nowej daty, bo premiera została zaplanowana już na 11 sierpnia, więc za trzy dni. Problemem dla Lenovo może być jednak fakt, że zaledwie dzień wcześniej Samsung zaprezentuje swoje najnowsze składane smartfony, w tym Galaxy Z Flip4, czyli bezpośredniego konkurenta dla razr 2022. Czy to nie pokrzyżuje firmie szyków i nie sprawi, że ich nowy „składak” będzie miał o wiele trudniej już na starcie?

Cóż, tutaj wszystko rozbija się nie tylko o specyfikację, ale przede wszystkim o cenę. Na razie przecieki wspominają o 1149-1299 euro w Europie, a jeśli wierzyć innym doniesieniom, smartfon z klapką Samsunga ma kosztować od 1049 euro, więc przynajmniej o 100 euro mniej. W dobie szalejącej inflacji to może wiele osób zniechęcić. Co zatem zachęci?

Z pewnością właśnie specyfikacja, którą potwierdzono na oficjalnej stronie producenta

Wedle informacji, Motorola razr 2022 zostanie wyposażona w dwa ekrany. 6,7-calowy składany AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz, a także 2,65-calowy ekran zewnętrzny, który ma z kolei zaoferować nie tylko łatwy dostęp do powiadomień, ale i pełną funkcjonalność. Jeśli chodzi o aparaty, w środku znajdziemy 32-megapikdelowy aparat do selfie, zaś na zewnątrz Motorola umieści 50-megapikselowy czujnik główny i 13-megapikdelowy obiektyw ultraszerokokątny. Smartfon będzie oczywiście napędzany przez układ Snapdragon 8+ Gen 1. Tutaj niestety oficjalne informacje się kończą, więc pojemność baterii (3500 mAh) i maksymalna konfiguracja pamięci (18/512 GB) to jedynie niepotwierdzone plotki.

Motorola razr 2022

Również w przypadku Motoroli X30 Pro dostaliśmy kilka oficjalnych specyfikacji kładących kres spekulacjom. Tak jak wcześniej było mówione — będzie to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w 200-megapikdelowy aparat główny (sensor INSOCELL HP1) Obok niego producent umieści ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix. Do sprzedaży mają trafić trzy warianty – 8/128 GB, 12/256 GB i 12/512 GB. Oczywiście sercem X30 Pro również będzie układ Snapdragon 8+ Gen 1. Potwierdzono także specyfikację ekranu – 6,7-calowy panel z odświeżaniem 144 Hz, 10-bitowa głębią koloru, obsługą DCI-P3 w 100% i maksymalną jasnością na poziomie 1250 nitów. Pojemność baterii nadal jest tajemnicą, ale wiemy przynajmniej, że będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 125 W.

Motorola X30 Pro

Na koniec warto też wspomnieć, że prócz powyższych flagowców, Motorola zaprezentuje 11 sierpnia także S30 Pro. O nim oficjalnie nic nie wiemy, choć wedle doniesień, na globalnym rynku ten model pojawi się jako Edge 30 Fusion.