Na ten dysk SSD wszyscy czekają. Właśnie został potwierdzony

Chociaż rynek dysków SSD jest tłoczny, a producentów oraz konkretnych modeli na nim jest od groma, to wśród nich są pewne rodzynki, jak np. Samsung i jego linia dysków 900 Pro. W nowej erze dla Solid State Drive ta firma również ma zamiar zaistnieć i właśnie dostaliśmy na to potwierdzenie.

Samsung 990 Pro to zdecydowanie jeden z najważniejszych modeli na horyzoncie. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że na ten dysk SSD wszyscy czekają

Samsung nie bez powodu uchodzi za „króla na rynku SSD”. Może i nie piastuje jednoznacznie pierwszego miejsca na podium, bo na rynku funkcjonują też inni giganci, ale i tak jego modele z rodziny 900 często rozkładają konkurencję na łopatki. Wprawdzie początek podbijania świata przez model 980 Pro nie należał do najlepszych (z czasem zostało to poprawione), to zapewne przy modelu 990 Pro Samsung postara się nie powtórzyć tej historii.

Wspominamy o tym modelu nie bez przyczyny, a dlatego, że Samsung 990 PRO SSD został wspomniany na liście konsorcjum PCI-SIG jako karta add-in zgodna z magistralą PCIe 5.0 x4. Ta wzmianka potwierdziła zarówno nazwę produktu, jak i to, że ten konsumencki dysk SSD został zweryfikowany pod kątem specyfikacji PCIe 5.0. Szkoda tylko, że nie wskazuje również na wielkość dysku, która w erze PCIe 5.0 ma wzrosnąć o kilka milimetrów.

Na powyższej liście możecie też podejrzeć inne modele na PCIe 5.0, które w rzeczywistości są już dostępne. Są to jednak dyski typu Enterprise, czyli przeznaczone na rynek profesjonalny, które oferują prędkości losowe do 13000 MB/s i do 2500K IOPS, zapewniając do 1,9x wyższe prędkości w stosunku do produktów PCIe 4.0. Innymi słowy, Samsung wejdzie na rynek konsumencki już z pewnym doświadczeniem.