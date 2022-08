Nadkrytyczny stan materii zaskakuje. Można go spotkać nie tylko na Ziemi

Pod wpływem dużej ilości ciepła i ciśnienia, materia przechodzi w stan „nadkrytyczny”. Wtedy też niemal przestają być zauważalne różnice między cieczą a gazem. Materia staje się natomiast zaskakująco nieskomplikowana.

Do tego stopnia, że zadziwiła nawet samych autorów publikacji dostępnej w Science Advances. W materiałach znajdujących się w stanie nadkrytycznym występują stany ciekłe i gazowe, a punkt krytyczny między nimi jest spójny. Wskazuje to na istnienie uniwersalnych zasad rządzących tymi stanami w różnych rodzajach materiałów.

Stwierdzona uniwersalność materii w stanie nadkrytycznym otwiera drogę do nowego fizycznie przejrzystego obrazu materii w ekstremalnych warunkach. Jest to ekscytująca perspektywa z punktu widzenia fizyki fundamentalnej, jak również zrozumienia i przewidywania właściwości nadkrytycznych w ekologicznych zastosowaniach środowiskowych, astronomii i innych dziedzinach. Kostya Trachenko, Queen Mary University of London

Nadkrytyczny stan materii występuje też w atmosferach Jowisza i Saturna

W praktyce oznacza to nowe zastosowania. Płyny w stanie nadkrytycznym stosuje się na wiele sposobów, ponieważ łączą w sobie właściwości cieczy i gazów, dlatego mogą być używane w wielu reakcjach i procesach chemicznych. W grę wchodzi między innymi oczyszczanie odpadów, wydobywanie ropy naftowej czy chłodnictwo przemysłowe. Poza tym można je spotkać w atmosferach planet pokroju Jowisza i Saturna.

Autorzy nowych badań w tej sprawie skupili się na pojemności cieplnej (zdolności do absorpcji ciepła) oraz długości, przy której fala rozchodzi się w materiale. Doszli do wniosku, że kiedy oba parametry są wykreślone względem siebie, pojawia się specyficzny punkt inwersji. W takich okolicznościach właściwości materiału w stanie nadkrytycznym zmieniają się z wysoce ciekłego w bardziej gazowy. Rzeczony punkt inwersji wydawał się niemal identyczny we wszystkich objętych analizami systemach nadkrytycznych. Znalazły się wśród nich woda, dwutlenek węgla, azot, ołów i argon.