Ten nadprzewodnik może zrewolucjonizować elektronikę, a inspiracja do jego stworzenia płynie z zaskakującego miejsca

Badania prowadzone przez zespół zarządzany przez przedstawicieli University of Virginia School of Medicine mogą doprowadzić do prawdziwej rewolucji w dziedzinie elektroniki.

W grę wchodzi bowiem tworzenie nadprzewodników, które cechują się zerowym oporem elektrycznym, dzięki czemu elektrony mogą się w nich bezproblemowo przemieszczać. Nie tracąc energii i nie wytwarzając ciepła, zachowywałyby się zupełnie inaczej niż w przypadku obecnie stosowanych metod służących do transmisji energii elektrycznej.

Poza tym ważne jest, by taki nadprzewodnik mógł być bezproblemowo stosowany w temperaturze pokojowej, a nie tylko w ekstremalnych warunkach. Jaka jednak płynęłaby z tego ostateczna korzyść? Chodzi o tworzenie niezwykle szybkich komputerów, zmniejszenie rozmiarów urządzeń elektronicznych, umożliwienie szybkim pociągom unoszenia się na magnesach czy też zmniejszenie zużycia energii.

Szczególnie interesujące okazuje się źródło inspiracji, dzięki której naukowcy wpadli na pomysł stworzenia takiego nadprzewodnika. Było nim… DNA. Autorzy badań zaprezentowanych na łamach Science wykorzystali materiał genetyczny do przeprowadzenia reakcji chemicznej, w efekcie której powstała siatka nanorurek węglowych zmontowanych w sposób potrzebny do stworzenia tzw. nadprzewodnika Little’a w temperaturze pokojowej.

Nadprzewodnik Little’a miałby działać w temperaturze pokojowej

Idea zaproponowana przez Williama Little’a pojawiła się ponad 50 lat temu. Taki nadprzewodnik, zbudowany w oparciu o obserwacje DNA, miałby opierać się na zmodyfikowanych siatkach nanorurek węglowych, których rozmiary mierzy się w miliardowych częściach metra. Do pełni szczęścia trzeba jednak osiągnąć możliwość kontrolowania reakcji chemicznych wzdłuż nanorurek tak, aby sieć mogła być montowana w wysoce precyzyjny sposób.

Zbudowana sieć nie została jeszcze przetestowana pod kątem nadprzewodnictwa, ale członkowie zespołu badawczego widzą w niej ogromny potencjał. Takie podejście do tematu, oparte na DNA, może mieć wiele różnych zastosowań natury naukowej, przede wszystkim w fizyce, potwierdzając jednocześnie możliwość stworzenia nadprzewodnika Little’a w temperaturze pokojowej.