Najwygodniejsze buty w historii. Wydrukowane w 3D obuwie dostosowuje się do skóry

Niemieckiej firmie WertelOberfell założonej w 2007 roku udało się stworzyć wydrukowane w 3D buty Auxetic Wear, które dostosowują się do stóp. To potencjalnie najwygodniejsze buty w historii, bo cóż może być bardziej wygodnego niż buty skrojone idealnie dla noszącego?

Auxetic Wear to potencjalnie najwygodniejsze buty w historii. Niestety kwestia ich dostępności to obecnie niewiadoma

Zaczynając od samego początku, pomysłodawcy i projektanci, Gernot Oberfell i Jan Wertel, postawili sobie za cel zaprojektowanie butów drukowanych w 3D, aby móc stworzyć idealną parę i zapewnić właśnie maksymalny komfort. Po zidentyfikowaniu i przetestowaniu kilku materiałów, ostatecznie zwrócili się do produkcji druku 3D, która zaoferowała im większą elastyczność.

Tak oto w projekcie wykorzystali drukarkę 3D FDM i TPU i stworzyli buty Auxetic Wear, które wykorzystują strukturę auksetyczną. Oznacza to, że mają ujemny współczynnik Poissona, co oznacza, że pogrubiają się przy rozciąganiu, w przeciwieństwie do innych materiałów, które mają tendencję do stawania się cieńszymi. Ta pozwala butowi dostosować się do stopy użytkownika, dzięki czemu buty rozszerzają się lub kurczą w zależności od wywieranych naprężeń.

Wszystko to zostało oparte o podstawowy szkielet, który nadaje butom ostateczny kształt. Jak czytamy na stronie internetowej, poszczególne elementy są wykonane z odpornego TPU, a opisana struktura jest drukowana, wliczając w to jej wzmocnieniem. Są one sklejane, a następnie przyszywane do istniejącej podeszwy, łącząc tradycyjne rzemiosło z nowoczesną technologią. Ostateczna wersja butów składa się z kilku dwuwymiarowych kształtów wydrukowanych w 3D, które są przyszywane do tradycyjnie zaprojektowanej podeszwy.