Nintendo Switch – w co zagrać w 2022 roku

W samym tylko 2022 roku Nintendo Switch otrzymał wiele interesujących produkcji. Jakie są najlepsze gry na japońskiego handhealda, które pojawiły się na rynku w pierwszych sześciu miesiącach? Zaraz się wszystkiego dowiecie, a wybór nie był prosty. Oto przed Wami wpis prezentujący polecane gry Nintendo, które trafiły na nasze konsole w ostatnim czasie.

Najlepsze gry Nintendo Switch pierwszej połowy 2022 r.

Poniższa lista powinna zaspokoić potrzeby większości graczy. Mamy tu strategie, zręcznościówki, RPG… nic tylko grać!

Pokemon Legends: Arceus

Jakie gry na Nintendo Switch należą do najpopularniejszych? Na liście wysoko znajdują się pozycje z Pokemonami w roli głównej. Najnowsza odsłona o podtytule Arceus wprowadza sporo innowacji do serii, oferując otwarte lokacje i zmieniając mechanikę walk, które teraz nie toczą się na osobnym, wydzielonym polu, a bezpośrednio w świecie gry.

Spin-off głównego cyklu prezentuje graczom opowieść o czasach, w którym ludzkość dopiero poznaje sympatyczne stworki. Zadaniem głównego bohatera/bohaterki jest skatalogowanie wszystkich bestii zamieszkujących region Hisui.

Kirby and the Forgotten Land

Platformówki, to gatunek często reprezentowany przez ekskluzywne gry na Nintendo Switch. Choć zazwyczaj kojarzymy je z Mario i jego ekipą, to nie można zapominać o puchatej, różowej kuleczce – Kirbym. Tym razem bohaterowi dane będzie odwiedzić zniszczoną krainę i poskakać po platformach w zrujnowanym mieście.

Triangle Strategy

Zręcznościówki to nie Wasza bajka? Na szczęście są też gry na Nintendo Switch, które stawiają na nieco bardziej statyczną i taktyczną rozgrywkę. Triangle Strategy zadowoli fanów takich tytułów, jak Final Fantasy Tactics, czy też Tactics Ogre. Zabawa skupia się przede wszystkim na toczeniu pojedynków na małą skalę, w których jako następca tronu prowadzimy do boju oddział oddanych wojowników

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Najlepsze gry Nintendo Switch 2022 r. to nie tylko tytuły ekskluzywne. Na liście nie może zabraknąć fenomenalnego Lego Star Wars: Saga Skywalkerów. Wszystkie 9 filmowych epizodów kultowego uniwersum w jednym. Setki postaci, w które można się wcielić, wciągająca mechanika, pozwalająca cieszyć się rozgrywką zarówno najmłodszym, jak i tym bardziej doświadczonym graczom. A wszystko to w klockowym świecie LEGO.

Neon White

Tegoroczny czarny koń, który pojawił się znikąd i szturmem podbił serca graczy na PC i Switchu. Stworzona przez jedną osobę hybryda gry akcji, strzelanki i… karcianki co rusz pojawia się we wpisach prezentujących polecane gry Nintendo. Nie inaczej będzie i u nas. No dobrze, a o co tyle krzyku? Neon White oferuje dynamiczną rozgrywkę, w której do eliminowania wrogów wykorzystujemy Karty Duszy reprezentujące broń. Emocje gwarantowane!

Bonus: Xenoblade Chronicles 3

Nieco wbrew nagłówkowi, lecz w słusznej sprawie. Xenoblade Chronicles 3 pojawiło się na rynku dopiero pod koniec lipca 2022 r., a więc zdecydowanie poza okresem, który można określić jako pierwsza połowa roku, lecz…

Xenoblade Chronicles 3 to zbyt cenna marka i za dobra gra, by ją tu pominąć! Jeden z faworytów do miana najlepsze gry Nintendo Switch 2022 r.

Trzecia główna odsłona serii jRPG-ów spaja historie, z którymi mogliśmy zapoznać się w poprzedniczkach, niemniej ich znajomość nie jest niezbędna do tego, by dobrze się bawić. Całość została zaprojektowana tak, by gracze nie czuli się zagubieni. Dorzućmy do tego atrakcyjną grafikę i przyjemny system walki. Żaden fan gier RPG nie może tego ominąć!

Gry Nintendo Switch, na które czekamy

To nie wszystkie premiery gier Nintendo Switch, na które warto zwrócić uwagę w tym roku, Przed nami jeszcze kilka pełnych atrakcji miesięcy, więc można być pewnym, że wpisy prezentujące polecane gry Switch będą wręcz puchnąć od dobrych tytułów.

Gry na Nintendo Switch, które mamy na oku:

Splatoon 3

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Bayonetta 3

A Plague Tale: Requiem

New Tales from the Borderlands

Pokemon Scarlet and Violet

No Man’s Sky

NieR: Automata – The End of YoRHa Edition

Dragon Quest Treasures

Tactics Ogre: Reborn

To oczywiście nie wszystkie premiery gier Nintendo Switch, na które czekamy w tym roku, ale gdybyśmy mieli wymieniać wszystko… kto by to później przeczytał?

Gdzie szukać promocji na gry Nintendo Switch

I choć Switch to wyśmienita konsola, tak nie da się ukryć, że zakup gier może przyprawić o ból głowy. Na szczęście, wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. Tanie gry Nintendo istnieją i w dodatku nie tak trudno je znaleźć. Zamiast jednak tracić czas na poszukiwanie dobrych ofert samodzielnie, lepiej zerknąć na promocje na gry Nintendo Switch na stronie Lowcygier.pl. Niezależnie od tego czy interesują Was dobre ceny na premiery gier Nintendo Switch, czy też po prostu polujecie na tanie gry Nintendo, znajdziecie tam wiele świetnych propozycji, które pozwolą Wam sporo zaoszczędzić. Promocje na gry Nintendo Switch to nie jedyna zaleta portalu. Serwis Lowcygier.pl tworzony jest przez graczy dla graczy, a spora Społeczność chętnie służy pomocą, podpowiadając, w co warto zagrać.

Wpis przygotowany został we współpracy z Redakcją portalu Lowcygier.pl 🙂