ALADIN w akcji. Obejrzyjcie, jak broń Lockheed Martina niszczy zagrożenie z prędkością światła

Z czasem lasery staną się najpewniej podstawą każdego kompleksu obrony przeciwlotniczej. Pewność co do tego ma amerykańska firma Lockheed Martin, która rozwija systemy broni laserowej, aby chronić żołnierzy na morzu, w powietrzu i na ziemi. Swoje dzieło określa warstwowym systemem obrony laserowej, a dziś możemy obejrzeć, jak ta broń Lockheed Martina niszczy zagrożenie z prędkością światła w ramach kolejnego testu lasera ALADIN.

Laser ALADIN firmy Lockheed Martin zestrzelił drona w ramach najnowszego testu

Wedle ogłoszeń firmy już teraz jej technologia laserowa jest w stanie zapewniać ochronę przed małymi rakietami, pociskami artyleryjskimi i moździerzami, małymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, małymi łodziami atakującymi i lekkimi pojazdami naziemnymi na odległości ~160 kilometrów.

Nasze lasery światłowodowe działają z wydajnością, która generuje mniej ciepła i znajduje się w mniejszym fizycznym opakowaniu, co pozwala na łatwiejsze włączenie [systemów obrony laserowej] do różnych platform obronnych. Nasz laser ALADIN działa w terenie od dwóch lat, udowadniając zarówno śmiertelność, jak i niezawodność naszych rozwiązań – powiedział dr Rob Afzal.

To jednak dopiero początek – wraz z rozwojem technologii systemy firmy będą w stanie niszczyć jeszcze większe zagrożenia na jeszcze okazalsze odległości. Jak wygląda to w praktyce? To możecie obejrzeć poniżej, spoglądając, jak laser Lockheeda niszczy improwizowany cel lotniczy:

Skąd ta skuteczność? Lockheed Martin wskazuje, że jej laser ALADIN wytwarza najwyższą moc, jaką kiedykolwiek udokumentowano w przypadku lasera tego typu, a przy tym zachowuje doskonałą jakość wiązki i wydajność elektryczną. Wszystko dzięki technice zwanej łączeniem wiązek spektralnych, w ramach to której wiele modułów laserów światłowodowych tworzy pojedynczą, potężną wiązkę wysokiej jakości. Mowa o laserze o mocy od 10 kilowatów od nawet 1 megawata.