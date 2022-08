Nowe monitory Alienware to gratka dla graczy FPS. Gwarantują wysokie odświeżanie i niskie opóźnienie zachwycają

Rynek monitorów z myślą o graczach lubujących się w tytułach e-sportowych jest łatwy do podbicia. Co dokładnie oferują tego typu modele? Przede wszystkim wysokie odświeżanie oraz niski input-lag i nie inaczej jest z AW2523HF i AW2723DF. To dwa nowe monitory Alienware, które właśnie zadebiutowały.

AW2523HF i AW2723DF to dwa zupełnie nowe monitory Alienware z myślą o graczach

Alienware wprowadził dwa nowe monitory do gier ukierunkowane na graczy, bawiących się w e-sportowych grach. Jak wskazuje sama nazwa, model Alienware AW2523HF cechuje 25-calowy panel, podczas gdy AW2723DF to już większy, bo 27-calowy monitor, ale różnice między nimi sprowadzają się nie tylko do rozmiaru matrycy. Oba są jednak podobne z wyglądu i doczekały się wysuwanego wieszaka na słuchawki z boku, kilku portów HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, jednego USB 3.2 Gen 1, czterech USB-A oraz portów jack 3,5 mm.

Mniejszy monitor obuty w czarną i minimalistyczną obudowę sięgnął po panel IPS Full HD o opóźnieniu 0,5 ms i pokryciu 99% przestrzeni barw sRGB, którego odświeżanie natywne wynosi 360 Hz z wykorzystaniem DisplayPortu 1.4. O nienaganną jakość przy takim odświeżaniu dba funkcja AMD FreeSync Premium Pro, podczas gdy dostrzeżenie wrogów nawet w najciemniejszych zakamarkach ekranu gwarantuje spełnienie warunków do certyfikatu HDR10.

27-calowy AW2723DF został wyposażony w panel Nano IPS firmy LG o rozdzielczości Quad HD oraz odświeżaniu rzędu 240 Hz (280 Hz po podkręceniu). Jest to więc już model nie tylko „do CSa”, ale też bardziej łechcących oko gier pokroju Wiedźmina, God of War czy Horizon Zero Dawn. Doczekał się wsparcia nie tylko AMD FreeSync Premium Pro ale też G-Sync, a poza tym certyfikatu DisplayHDR 600 i na dodatek pokrywa 95% przestrzeni kolorów DCI-P3.

Alienware AW2523HF trafi na rynek 7 września w cenie 449,99 dolarów, a droższy i większy AW2723DF dopiero 6 października w cenie 649,99 dolarów.