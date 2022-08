OnePlus 10T jest równie wytrzymały, jak OnePlus 10 Pro. I nie, to wcale nie jest dobra wiadomość

OnePlus 10 Pro bardzo rozczarował użytkowników w jednej kwestii — wytrzymałości. Debiutujący niedawno OnePlus 10T może oficjalnie nie jest jego następcą, ale producent obiecywał, że przyniesie on wiele ulepszeń. Czy tak jest w rzeczywistości?

Pod kątem specyfikacji OnePlus 10T faktycznie jest lepszy od debiutującego na początku roku 10 Pro, ale jak z wytrzymałością?

Drugi tegoroczny flagowiec producenta ma naprawdę imponującą specyfikację — najnowszy Snapdragon, maksymalnie 16 GB RAM, świetny zestaw aparatów. Trudno zaprzeczyć, że pod tym kątem urządzenie robi wrażenie. Jednak podobnie było po premierze OnePlus 10 Pro.

Oczywiście, specyfikacja i możliwości smartfona sa najistotniejszą kwestią, na którą zwracamy uwagę podczas wyboru sprzętu, ale nie powinniśmy zapominać też o wytrzymałości urządzenia. W przypadku OnePlus 10 Pro ta wołała wręcz o pomstę do nieba. Kiedy urządzenie zostało poddane testom, przy rysowaniu czy przypalaniu nie było źle, problem zaczął się jednak podczas testu wyginania. Smartfon po prostu się złożył. Jasne, przy normalnym użytkowaniu raczej nie poddajemy telefonu tak ekstremalnym próbom, ale przy tak niskiej wytrzymałości może się on uszkodzić nawet wtedy, gdy usiądziemy mając go w tylnej kieszeni.

Wydawało się, że OnePlus postanowi ulepszyć także i tę kwestię w swoim najnowszym flagowcu. Cóż, złudne nadzieje. YouTuber Zack z kanału JerryRigEverything (ten sam, który testował OnePlus 10 Pro) wziął na warsztat także 10T. W przypadku ekranu wynik był podobny do poprzednika — rysy powstawały przy 6 w skali twardości Mohsa, zaś głębsze rysy na poziomie 7. Podczas testu przypalania trzeba było około 20 sekund, by piksele zmieniły kolor na biały, a potem przestały reagować.

Następnie przyszedł czas na główny punkt programu — test zginania. Przy zginaniu od strony plecków, na ekranie nie pojawiły się żadne pęknięcia, ale kiedy YouTuber odwrócił urządzenie, stało się to samo, co w przypadku OnePlus 10 Pro. Smartfon złamał się tuż pod wyspą aparatu, czyli dokładnie w tym samym miejscu, co poprzedni tegoroczny flagowiec. Wygląda więc na to, że OnaPlus może i ulepszył specyfikację, ale projekt nadal pozostawia wiele do życzenia. Wytrzymały smartfon raczej nie powinien tak łatwo łamać się w rękach…