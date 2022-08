Orange przedłuża promocję na darmowego Netfliksa. Dodaje też drugi smartfon za złotówkę

W poprzednich miesiącach osoby decydujące się na plan Love Mini i Love Standard w Orange mogły skorzystać z promocji, w ramach której dostawali dostęp do Netfliksa za darmo na pół roku. Teraz operator przedłuża tę ofertę, ale dodaje jeszcze coś.

Netflix za darmo na pół roku i drugi smartfon za złotówkę, czyli promocje w Orange

Decydując się na umowę abonamentową w ramach planu Love Mini lub Love Standard (umowa na 24 miesiące) w sieci Orange, można teraz zyskać dostęp do Netliksa (pakiet Standard) zupełnie za darmo przez pierwsze sześć miesięcy. Jest to więc spora oszczędność. Pakiet Love Standard będzie kosztował przez pierwsze 6 miesięcy 109,99 zł miesięcznie, a od 7 miesiąca – 152,99 zł (z rabatami). W przypadku pakietu Love Mini, cena ta przez 6 pierwszych miesięcy wyniesie 89,99 zł. Tutaj trzeba też pamiętać, że dochodzą do tego dodatkowe opłaty, takie jak jednorazowa opłata aktywacyjna, dopłata za światłowód (w przypadku zabudowy jednorodzinnej), a także opłata za model i dekoder.

To oczywiście nie koniec promocji, bo Orange przygotowało też opcję dla tych, którzy chcą sprawić sobie nowy smartfon. W pakietach Orange Love z telewizją, a także w planach 5G z abonamentem komórkowym (przy podpisywaniu nowej umowy oraz przy przedłużaniu obecnej) można skorzystać z zestawów, w ramach których drugi telefon dostajemy tylko za złotówkę.

Do wyboru są m.in.: