Pecet czy laptop, co wybrać do grania?

Laptop czy “pecet”? – oto jest pytanie, przed którym często staje fan gamingu. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że ten wybór ma bardzo ważne znaczenie. Z pewnością jednak nie należy do najłatwiejszych. Aby podjąć decyzję, trzeba uwzględnić nie tylko preferencje i osobiste upodobania. Istotny jest również zestaw głównych cech konkretnych modeli komputerów, ich rynkowa konkurencyjność, a także wymagania sprzętowe i systemowe gier. Jednym słowem, aby właściwie zdecydować w kwestii nabycia PC lub laptopa, potrzebna jest analiza argumentów „za” jednym i drugim rozwiązaniem. Wtedy znalezienie odpowiedzi nie będzie już takie trudne i skomplikowane.

W pecetach (nadal) siła

Decydując się na kupno PC, gracz inwestuje w nowy sprzęt z myślą o większej wydajności. Ma to niemałe znaczenie w sytuacji, gdy stale rozwija on swoje umiejętności, tj.: koncentrację, szybkość reakcji czy sprawne podejmowanie dobrych decyzji podczas rozgrywek i tym samym chce spróbować swoich sił w bardziej zaawansowanej rywalizacji.

Przy tej okazji warto od razu rozprawić się z jednym z wciąż często powtarzanych mitów na temat wielkich rozmiarów takich PC-tów. Współczesny komputer stacjonarny, w przeciwieństwie do jego poprzedników sprzed lat, zazwyczaj ma znacznie mniejszą obudowę typu mid tower. Dodatkowo z przodu wyposażoną w wygodne porty dla słuchawek lub urządzeń peryferyjnych USB.

Do tego należy też wspomnieć o możliwości dobrania klawiatury oraz monitora o odpowiednim rozmiarze, co sprawia, że gracz może dostosować kwestie wyglądu sprzętu i jego ustawienia według własnego gustu. Dzisiejszy PC może być zatem ulokowany pod biurkiem, co z kolei wpływa na estetykę pomieszczenia, w którym znajduje się komputer. O lepszej kulturze pracy świadczy też, a może przede wszystkim, zastosowanie silniejszego niż w laptopach systemu chłodzenia. Z kolei dobrej atmosferze grania służy możliwość podświetlenia wnętrza i podzespołów komputera stacjonarnego. Jednak nic tak nie wpłynie na pozytywny odbiór efektów wizualnych przez gracza, jak dobór właściwego monitora, który zadziwi wyjątkową jakością obrazu. A możliwość rozbudowy sprzętu komputerowego zapewni poziom rozgrywek na najwyższym poziomie.

W opinii Karola Szudzika gaming product managera w Acer Polska, gry najnowszej generacji stawiają przed producentami sprzętu komputerowego duże wyzwania.

Nie tylko muszą obsługiwać popularne tytuły, ale również potrafić “udźwignąć” te, których premiery są zapowiedziane. Każdy profesjonalny gracz chce mieć w domu maszynę, która będzie przez długi okres nadążać za wymogami stawianymi przez producentów gier. Obecnie sprzętem z najwyższej półki jest najnowszy procesor Intel® Core™ 12. generacji, grafika NVIDIA GeForce RTX™ 3090 oraz pamięć RAM DDR5. Takie wymagania spełnia między innymi Predator Orion 7000, który za swoją funkcjonalność zdobył niedawno nagrodę Red Dot Award — mówi Karol Szudzik, Gaming Product Manager w Acer Polska.

Oczywiście, tak wysokie możliwości mają swoją cenę. Dla tych, którzy są gotowi na kompromis wysokiej wydajności i niskie koszty, lepsze będą modele takie jak Nitro 50 i Orion 3000. Są one świetnym pierwszym krokiem do profesjonalnego gamingu – dodaje Szudzik.

Piękne, mobilne i piekielnie szybkie!

Są mimo wszystko tacy, którym granie najlepiej kojarzy się z laptopami. W tym przypadku podstawowym atutem gamingowego komputera przenośnego jest właśnie jego mobilność. Choć nie są to na ogół najbardziej cienkie i lekkie sprzęty, to jednak są modele, które potrafią zaskoczyć. Przykładem może być Predator Triton 300 SE — bardzo smukły, wykonany z aluminium, gotowy do podróży z każdym fascynatem gier. Do dyspozycji jest nawet w zestawie z procesorem Intel® Core™ i7 jedenastej generacji i układem graficznym NVIDIA GeForce RTX™ 3060. Predatora Triton 300 SE od Acer charakteryzuje również proste wzornictwo bliskie ludziom biznesu, niesamowita wydajność oraz konkurencyjna w stosunku do komputerów stacjonarnych wielozadaniowość.

Kolejna zaleta laptopów do gier to rozmiar zajmowanej przez nie przestrzeni. Już sama obudowa zajmuje dużo więcej miejsca, nie wspominając o dodatkach. W laptopie ekran i klawiatura znajdują się już w zestawie (no dobra, myszka też, ale kto by grał na touchpadzie? 🙂 ). Nie trzeba więc kupować tych dodatków, by móc cieszyć się długimi oraz emocjonującymi rozgrywkami na najwyższym poziomie.

Zalet jest więcej…

Według szóstej edycji badania “Polish Gamers Research 2020” i projektu koordynowanego przez Krakowski Park Technologiczny pn.: “Kondycja Polskiej Branży Gier 2020” aż 31% badanych gra na laptopach lub PC. Jednak w przedziale wiekowym 15-24 lata odsetek ten wynosi aż 56% (źródło). Oznacza to, że granie na tych platformach jest bardzo popularne wśród Polaków. Podobnie wygląda to ze strony producentów. W 2021 r., według badania przeprowadzonego przez organizatorów Game Developers Conference, twórcy byli głównie zainteresowani tworzeniem gier na PC. Jako że, nowoczesne urządzenia do rozgrywek są stworzone nie tylko po to, aby spełniać oczekiwania związane z gamingowymi wymaganiami sprzętowymi, ale przede wszystkim po to, aby finalnie służyły interesującej i zawsze satysfakcjonującej grze, to każdy z nas musi dokonać wyboru, czy chce rozgrywać swoje batalie na PC czy na laptopie.

Nie bez znaczenia jest też cena. I choć ostatnio ceny kart graficznych spadły, to jednak ich zakup, w kontekście budowania własnego komputera, jest nadal drogie. Dlatego przed zakupem nowego sprzętu do grania warto mocno się zastanowić nad niezwykle wygodnymi, bardzo wydajnymi i optymalnymi cenowo gotowymi komputerami. Zarówno laptopy, jak i PC-ty mają swoje zalety i wady, ale dzięki właściwemu wyborowi mogą zaoferować fanom wirtualnych rozgrywek wiele godzin dobrej zabawy. A Ty, który rodzaj komputerów gamingowych wybierasz? Tekst powstał przy współpracy z firmą Acer