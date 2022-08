Pierścień Einsteina uwieczniony przez teleskop Webba. Czym jest ten obiekt?

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba sfotografował niedawno pierścień Einsteina oddalony o około 12 miliardów lat świetlnych.

W tego typu obserwacjach kluczową rolę odgrywa zjawisko soczewkowania grawitacyjnego, za sprawą którego światło emitowane przez dany obiekt jest – w drodze do obserwatora – zakrzywiane przez grawitację masywnych, napotkanych ciał, takich jak na przykład galaktyki bądź ich gromady.

W tym przypadku takie powiększenie i zakrzywienie nastąpiło w odniesieniu do światła oddalonej o około 12 miliardów lat świetlnych galaktyki SPT-S J041839-4751.8. Dane zebrane i przetworzone przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zostały nieco podrasowane przez użytkownika serwisu Reddit, ukrywającego się pod pseudonimem Spaceguy44.

To nie pierwszy pierścień Einsteina zaobserwowany przez astronomów

Jeśli chodzi o nazwę, o której mowa, to odniesienie do Einsteina stanowi swego rodzaju hołd, ponieważ słynny fizyk przewidział występowanie takiego zjawiska. Co istotne, to nie pierwszy raz, kiedy naukowcom udało się uwiecznić pierścień Einsteina. Wcześniej podobnej sztuki dokonał niezwykle zasłużony dla świata astronomii Kosmiczny Teleskop Hubble’a.

Nowy sprzęt NASA, który od ponad miesiąca prowadzi swoją naukową misję, ma gigantyczny potencjał dotyczący poznawania tajemnic wszechświata. Niedawno udało mu się dokonać między innymi historycznej detekcji dwutlenku węgla w atmosferze planety spoza Układu Słonecznego. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zaobserwował również rekordowo odległe galaktyki, których istnienie sięga początków wszechświata.