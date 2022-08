Pierwszy lot Xian H-20. Chiński bombowiec stealth to kopia B-21. Będzie bombardował pozostając niewidzialnym

Wygląda na to, że chiński bombowiec Xian H-20, będący przedstawicielem samolotu typu stealth, zaliczy wkrótce swój wyjątkowy pierwszy lot. Tak przynajmniej twierdzi jedna z bułgarskich gazet w swoim wydaniu z lipca 2022 roku, cytując chińskich urzędników. Ci stwierdzili, że pierwszy lot Xian H-20 będzie miał miejsce już wkrótce, a w następnym roku stanie się całkowicie operacyjny.

Chiński bombowiec stealth Xian H-20 ma być kopią B-21. Jednak nadal nie wiemy o nim za wiele

Sam fakt, że Xian H-20 istnieje, jest pewny – potwierdziły to coroczne raporty „China Military Power Report” Pentagonu z 2018 i 2019 roku. Ten pierwszy wspomniał, że H-20 prawdopodobnie będzie miał zasięg „co najmniej 8 500 km” i „będzie stosował zarówno broń konwencjonalną, jak i nuklearną”. Więcej na ten temat nie wiadomo, bo Chiny, jak to Chiny, trzymają swoje militarne tajemnice bardzo, ale to bardzo blisko siebie.

Czytaj też: Czym są brytyjskie pociski Brimstone? Opisujemy te „przeciwpancerniaki”

Jednak są szanse, że H-20 już widzieliśmy, choć nie wiemy, w co wierzyć. Powyżej możecie obejrzeć kształt bombowca pod płachtą (pokazano go w nagraniu rekrutacyjnym), a poniżej najnowszy render opublikowany przez wspomnianą gazetę. Różnice są ogromne (widać to po dwóch uwypukleniach po bokach kabiny) i tak jak ujęcie z nagrania rekrutacyjnego sugeruje coś w stylu B-21 i B-2 na służbie amerykańskiego lotnictwa, tak ten w gazecie przypomina połączenie dziobu kultowego Concorde z konstrukcją latającego skrzydła.

Czytaj też: Chłodzenie SSD od A do Z. Czy niska temperatura im szkodzi?

Jako że obecne podejście stealth sugeruje, że najwięcej sensu ma forma B-21, to zapewne w tę stronę poszli chiński projektanci (czytaj – H-20 to najpewniej bombowiec pod płachtą). Sam kształt jest jednak tylko częścią sukcesu stealth. Równie wiele ma do powiedzenia materiał, powłoki oraz same systemy pokładowe, jak tłumaczyliśmy niedawno w artykule pod tytułem: Czym jest stealth? Opisujemy sztukę ukrywania się przed wrogiem, czyli nowoczesny kamuflaż.