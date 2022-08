Powrót do szkoły 2022 – Canon do szkoły i do… plecaka

Wśród akcesoriów przydatnych w roku szkolnym na pewno wymienić należy drukarkę. A i solidny kalkulator też warto mieć ze sobą. Wszystko to ma w portfolio Canon.

Ekologia to jedno, cyfryzacja drugie, ale pomimo tego klasyczna drukarka to nadal bardzo przydatne narzędzie. Szczególnie w nauce. Niektórym nadal wygodniej jest korzystać z materiałów wydrukowanych na kartce. Jak również, pomimo ciągłego rozwoju cyfryzacji, nie zawsze w szkole jest możliwość korzystania z materiałów np. na tablecie czy laptopie.

W ofercie Canona znajdziemy (nie tylko) szeroki wybór drukarek, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zarówno pod względem możliwości, jak i ceny.

Seria Canon PIXMA TS3150 do podstawowych zastosowań

Zacznijmy od ceny, czyli taniej serii PIXMA TS3150, której ceny zaczynają się już od 289,99 zł. Drukarka jest nieduża, ma wymiary 435 x 316 x 145mm i waży niecałe 4 kg. Jest to urządzenie atramentowe, korzystające z dwóch pojemników na tusz – czarnego i kolorowego.

Maksymalna rozdzielczość druku to 4800 x 1200 dpi, a w ciągu minuty wydrukujemy do 7,7 obrazu czarno-białego oraz do 4 obrazów kolorowych. Jest również możliwość drukowania zdjęć i taki obraz o wymiarach 10-15cm wydrukujemy w niewiele ponad minutę. Maksymalny format wydruku to klasyczne A4.

Drukarki Canon PIXMA TS3150 są wyposażone w skaner o rozdzielczości 600 x 1200 dpi, który może posłużyć też jako ksero. Co ważne, na wyposażeniu mamy również łączność Wi-Fi, więc mamy z głowy dodatkowe kable, a dzięki temu drukować możemy niemal z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. Również ze smartfonu, dzięki aplikacji Canon Print.

Seria Canon PIXMA TS5350 do zastosowań kreatywnych

Drukarki Canon PIXMA TS5350 to urządzenia dla osób, które potrzebują lub zwyczajnie chcą drukować nieco więcej, niż tylko dokumenty. Choć to oczywiście ich podstawowe zastosowanie i tutaj mamy do dyspozycji druk w rozdzielczości 4800 x 1200 dpi, w prędkości do 13 obrazów czarno-białych na minutę i do 6,8 obrazu kolorowego.

Dzięki dużej liczbie obsługiwanych nośników, drukarki PIXMA TS5350 potrafią drukować… różne rzeczy. Zdjęcia w różnych formatach, naklejki, dwustronne obrazy matowe, a nawet magnesy i naprasowanki. Tworzenie odpowiednich obrazów ułatwiają dedykowane aplikacje Easy-PhotoPrint Editor i Creative Park.

PIXMA TS5350 to nie tylko drukarka, ale też skaner i kopiarka. Maksymalna rozdzielczość skanu to 1200 x 2400 dpi, a tempo kopiowania to ok. 4 obrazy na minutę. Do tego mamy opcję kopiowania dwustronnego oraz kopiowania ze zmianą rozmiaru, od 25 do 400%.

Obsługa urządzenia jest prosta dzięki ekranowi OLED o przekątnej 1,44 cala, a całą konfigurację drukarki można przeprowadzić na smartfonie. A drukować możemy nie tylko przewodowo, ale też z wykorzystaniem sieci Wi-Fi.

Canon PIXMA G3460 z opcją dolewania tuszu

Canon PIXMA G3460 to drukarka typu MegaTank, czyli Duży Czołg urządzenie z opcją dolewania tuszu do łatwo dostępnych zbiorników. Zbiorniki są duże, co przekłada się na bardzo dobrą wydajność. Mowa o aż 6000 stron czarnych (7600 w trybie ekonomicznym) i 7700 kolorowych na jednym komplecie tuszów.

W przypadku wyczerpania atramentu wystarczy go dolać z butelki znajdującej się w zestawie. A jeśli i tutaj tusz się skończy, koszt nowej buteleczki jest wręcz śmiesznie niski i wynosi ok 50 zł, a cały zestaw można dostać za 159,99 zł.

Obok wydajności, bardzo dobra jest też szybkość działania. PIXMA G3460 drukuje do 10,8 obrazów czarno-białych na minutę i do 6 kolorowych oraz zdjęcia 10-15cm w czasie ok 45 sekund. Maksymalna rozdzielczość wydruku to 4800 x 1200 dpi. Drukarka pozwala też drukować w wielu formatach. Od A4, przez koperty, kwadrat 3,5 cala, po rozmiar karty kredytowej.

Canon PIXMA G3460 ma też rozbudowany skaner z opcją kopiowania dokumentów. Sam skaner ma rozdzielczość 600 x 1200 dpi i jedną linię kolorową skanuje w zaledwie 3,5ms, a czarno-białą w ciągu 1,5ms. Kopiowanie odbywa się w tempie do 3,2 obrazu na minutę, z opcją powiększenia od 25 do 400%,

Oczywiście na wyposażeniu nie mogło zabraknąć łączności Wi-Fi, czytelnego ekranu LCD oraz możliwości obsługi z poziomu smartfonu.

Canon PIXMA G640 to król wydajności nie tylko do dokumentów

Kolejny i ostatni MegaTank w naszym zestawieniu to Canon PIXMA G640. Drukarka, która ma aż sześć zbiorników z atramentem z opcją samodzielnego uzupełniania. Co przekłada się na bardzo dobrą wydajność aż 8000 stron kolorowych, 3700 stron w czerni oraz aż 3800 zdjęć w formacie 10 x 15 cm. Oczywiście drukowanych na papierze fotograficznym.

To właśnie drukowanie zdjęć jest, obok tradycyjnego wydruku i kopiowania, głównym zastosowaniem PIXMA G640. Drukarka pozwala na wydruk zdjęć z rozszerzoną gamą kolorów, dzięki czemu możemy samodzielnie zapełniać nasze albumy, bez konieczności drukowania fotografii poza domem. Ułatwieniem jest obsługa wielu rodzajów papieru fotograficznego, jak również magnesów, czy naprasowanek.

Jeśli chodzi o dane techniczne, to mamy tu wydruk w maksymalnej rozdzielczości 4800 x 1200 dpi, druk do 3,9 obrazów kolorowych i czarno-białych na minutę oraz zdjęć 10 x 15 cm w ciągu 43 sekund. Skaner ma rozdzielczość 600 x 1200 dpi, a maksymalny czas kopiowania dokumentów to ok 2,9 obrazu na minutę, z opcją powiększenia od 25 do 400%. Nie zabrakło miejsca dla Wi-Fi, możliwości obsługi i drukowania ze smartfonu lub tabletu, a także integracji z asystentami głosowymi Google oraz Amazon Alexa.

Canon LS-123K, bo kalkulator to niezmiennie podstawa

Lata mijają, a w szkole ciągle warto mieć kalkulator. Oczywiście, dzisiaj każdy ma go w smartfonie, ale z tego nie zawsze można korzystać. Więc tradycyjne metody nadal są dobre i sprawdzone.

Canon LS-123K to bardzo solidne urządzenie. Jest dobrze wykonany, z materiałów pochodzących częściowo z recyklingu, ma czytelny ekran mieszczący do 12 cyfr oraz podwójne zasilanie. Zasila go tradycyjna bateria lub akumulator ładowany niewielkim panelem słonecznym. Oprócz typowych funkcji kalkulatora LS-123K pozwala na obliczanie podatków. Co warto też dodać, urządzenie jest dostępne w różnych kolorach.