Powrót do szkoły 2022 – TP-Link zapewni stabilny Internet

Już za kilka dni korytarze szkół podstawowych i średnich znów zapełnią się uczniami, a za kolejny miesiąc do nauki przystąpią studenci. W ostatnich latach okoliczności wymusiły przeniesienie znacznej ilości zajęć online, co postawiło nieoczekiwanie duże wymagania zarówno dostawcom usług internetowych, jak i producentom urządzeń dostępowych.

Co prawda obecny rok zapowiada się znacznie bardziej normalnie, lecz mimo to niezakłócony dostęp do zasobów sieci na pewni będzie przydatny w nauce (i nie tylko), warto zatem wcześniej zadbać o jak najlepsze działanie domowej sieci.

Dla każdego odpowiednie urządzenie

Większość urządzeń wymagających dostępu do Internetu porozumiewa się obecnie bezprzewodowo, nic zatem dziwnego, że operatorzy oferujący dostęp do sieci zwykle proponują także dzierżawę odpowiedniego routera z WiFi. Ich możliwości i jakość bywają bardzo różne, więc szczególnie w większych mieszkaniach lub domach warto rozważyć postawienie na bardziej sprawdzone rozwiązania.

Mesh dla każdego

Technologia mesh w dużym uproszczeniu pozwala na utworzenie domowej sieci bezprzewodowej za pomocą kilku współpracujących ze sobą punktów dostępowych. Specjalne protokoły odpowiadają za inteligentne przełączanie się pomiędzy nimi tak, by nasze urządzenia końcowe zawsze miały odpowiednią jakość sygnału i pracowały z jak najlepszą wydajnością. Routery Mesh sprawdzają się szczególnie dobrze w domach o większej powierzchni, lecz są w stanie pokazać swoje zalety także w mieszkaniach w blokach, czyli w warunkach, gdy w sąsiedztwie funkcjonuje znaczna ilość zakłócających się wzajemnie sieci.

Mercusys Halo H50G

Mercusys Halo H50G to tani, dostępny za około 350 zł zestaw mesh, składający się z trzech urządzeń. Marka Mercusys należy do TP-Linka i czerpie z jego doświadczenia, a niska cena nie oznacza małych możliwości – router jest urządzeniem dwupasmowym (2,4 i 5 GHz) i obsługuje sieci w standardzie WiFi 5 (inaczej 801.11ac) z łączną przepustowością 1900 Mbps (1300 Mbps w paśmie 5 GHz i 600 Mbps w paśmie 2,4 GHz). Każdy z satelitów posiada trzy gigabitowe gniazda, pozwalające na podłączenie urządzeń kablowych, przy czym system automatycznie rozpoznaje, do którego gniazda jest podłączony Internet, a do którego klienci.

Halo H50G tworzy sieć o tej samej nazwie SSID w obu pasmach i przełącza automatycznie na ten zakres, który oferuje mocniejszy sygnał. Inteligentny roaming między satelitami zaś dba to, by nasze urządzenia korzystały z właściwego satelity i przełącza nas pomiędzy nimi podczas przemieszczania się. System Mesh w praktyce eliminuje w naszych domach martwe pola, w których dostęp do Internetu jest utrudniony – trójpak Halo H50G jest w stanie pokryć zasięgiem dom o powierzchni nawet 550 m2.

Konfigurację systemu Mercusys Halo H50G przeprowadza się za pomocą smartfonu z odpowiednią aplikacją – proces jest w dużej mierze zautomatyzowany i uproszczony. Z pomocą aplikacji można nadać własną nazwę sieci, ustalić priorytety dla różnego typu ruchu (QoS), włączyć kontrolę rodzicielską dla niektórych urządzeń i utworzyć odizolowaną od głównej sieci podsieć dla gości lub urządzeń IoT. Halo H50G może pracować zarówno samodzielnie jako router, lub współpracując z urządzeniem operatora jako punkt dostępowy.

TP-Link Deco X20-4G

TP-Link Deco X20-4G także jest urządzeniem zdolnym do tworzenia sieci typu Mesh, lecz kompatybilnym z nowszym standardem WiFi 6, czyli inaczej 801.11ax. Pracuje dwuzakresowo, oferując łączną przepustowość ~1800 Mbps (1201 Mbps w paśmie 5 GHz i 574 Mbps w paśmie 2,4 GHz). Dzięki obsłudze formowania pasma, obsłudze kanałów 160 MHz i technologiom OFDMA i MU-MIMO efektywniej zarządza przepustowością dla urządzeń WiFi 6. Router obsługuje najnowszy standard szyfrowania połączenia WPA3. Do dyspozycji użytkownika są 3 gigabitowe gniazda RJ-45, z automatycznym wykrywaniem, do którego podłączony jest internet, a do którego nasze urządzenia.

Ale Deco X20-4G to przede wszystkim także zintegrowany modem LTE, zdolny do pracy w sieciach z agregacją pasm z wydajnością do 300 Mbps – może on być głównym źródłem Internetu dla sieci WiFi lub służyć jako połączenie awaryjne, uruchamiane automatycznie w przypadku braku dostępu do podstawowego – niezwykle przydatna funkcja dla użytkowników, którzy nie mogą sobie pozwolić na przerwy w pracy sieci.

Ze względu na wbudowany modem LTE, zestaw sprzedażowy zawiera tylko jedno urządzenie. Mimo to jest w stanie zasięgiem sieci WiFi pokryć nawet 200 m2. Do utworzenia w pełni funkcjonalnego systemu mesh należy połączyć Deco X20-4G z satelitami serii Deco. Konfiguracja całości przebiega za pomocą aplikacji TP-Link Deco i jest bardzo uproszczona. Router oferuje rozbudowany pakiet bezpieczeństwa sieciowego TP-Link HomeShield obejmujący wyspecjalizowane zabezpieczenia dla urządzeń IoT, zapobieganie włamaniom, priorytety QoS i kontrolę dostępu, wraz z możliwością uruchomienia dodatkowych, płatnych zabezpieczeń w wersji Pro.

TP-Link M7450 v2

Opisane wyżej routery świetnie się sprawdzą w przypadku łącz stacjonarnych o dużej przepustowości i takie też jest ich przeznaczenie. TP-Link M7450 v2 został wymyślony dla innej kategorii użytkowników – mamy bowiem do czynienia z mobilnym hotspotem pracującym z sieciami LTE z agregacją pasm, oferującym przepustowość maksymalną 300/50 Mbps. M7450 v2 jest w stanie obsłużyć bezprzewodowo do 30 urządzeń i świetnie spisze się jako podstawowy dostęp do Internetu, jeśli z jakichś powodów w miejscu zamieszkania (wynajęta kwatera studencka etc) nie ma dostępu do połączenia kablowego, jednak jego sensem istnienia jest przede wszystkim mobilność.

M7450 v2 ma wbudowaną baterię 3000 mAh i dzięki temu jest w stanie zapewnić dostęp do Internetu podczas nawet dość długiej podróży – z pewnością docenią to studenci często przemieszczający się na dłuższych dystansach środkami komunikacji publicznej. Dedykowany mobilny hotspot oszczędzi im baterię w smartfonie i z pewnością jest wygodniejszy w użyciu.

Na zakończenie

Internet ze swoimi zasobami stał się niezbędnym dodatkiem do podręczników i bibliotek. Każde z opisanych wyżej urządzeń służy do tego, by zapewnić do niego dostęp bezpieczny, szybki i możliwie nieprzerwany. W niedalekiej przeszłości z powodu problemów z łącznością padł niejeden studencki egzamin, a choć w przyszłości raczej podobnego nacisku na zajęcia online nie ma co przewidywać, to mimo to warto postawić na pewne rozwiązania, by przerw w dostępie do informacji było jak najmniej i były jak najkrótsze.