Pierwszy taki eksperyment morskiej potęgi USA. Wyjątkowy test pokazał przyszłość marynarek wojennych

Jak będzie wyglądać marynarka przyszłości? Na to pytanie odpowiadają w pewnym stopniu niedawne ćwiczenia Rim of the Pacific 2022 u wybrzeży Hawajów. Podczas nich może i zaangażowano do akcji tradycyjną flotyllę z 38 okrętami i 170 maszynami lotniczymi, ale to, co świadczy o przyszłości, objęło wprowadzenie na dużą skalę bezzałogowych platform do tych ćwiczeń i był to pierwszy taki eksperyment Marynarki USA.

Po raz pierwszy w historii ćwiczenia RIMPAC ugościły tak licznie platformy bezzałogowe. Pokazały tym samym przyszłość marynarek wojennych

Podczas tegorocznych ćwiczeń RIMPAC amerykańska marynarka zaangażowała całą masę bezzałogowych sprzętów. Mowa o dronach latających MQ-9B SeaGuardian, które przesyłały na żywo wideo i dane do centrów dowodzenia na lądzie, czy bardzo charakterystycznych V-Bat, które po wystartowaniu z pokładu niszczyciela Marynarki Wojennej zaczęły pełnić funkcję zdalnego czujnika.

Poza tym po wodach nieustannie pływał Nomad i Ranger, czyli para stosunkowo niewielkich bezzałogowych statków, które patrolowały wody pod kontrolą personelu z centrum operacji bezzałogowych znajdującego się w Kalifornii. Najważniejszym momentem była z kolei demonstracja zespołu załoga-bezzałogowiec, w ramach to którego średniej wielkości bezzałogowe okręty nawodne Sea Hunter i Sea Hawk połączyły się z niszczycielem, tworząc niewiarygodne jeszcze przed kilkoma laty trio.

Finalnie podczas ćwiczeń RIMPAC 2022 zaangażowano 30 bezzałogowych sprzętów różnej klasy, czyli więcej, niż kiedykolwiek wcześniej. To z kolei jednoznacznie wskazuje na przyszłość Marynarki USA – oddanie w ręce personelu całkowicie bezzałogowych sprzętów, które na lądzie wykazują się ciągle ogromnym potencjałem. Co nieco na ten temat miał do powiedzenia szef operacji morskich adm. Mike Gilday, który wyjawił dziennikarzom, że w jego wizji przyszła flota będzie składać się z około 373 okrętów załogowych i 150 bezzałogowych wraz z bezzałogowymi dronami.

Warto też wspomnieć, że RIMPAC, jako ćwiczenia międzynarodowe, miały pokazać sojuszniczym państwom NATO (i nie tylko), jak obecna technologia ułatwia zbudowanie potęgi morskiej niskim kosztem. Platformy bezzałogowe są bowiem znacznie tańsze od załogowych zarówno w konstrukcji, jak i utrzymaniu na służbie. Tak oto ponownie potwierdzają się moje przypuszczenia wałkowane w serwisie Chip.pl od samej jego reaktywacji – drony to przyszłość i ciężko z tym walczyć.