Rynek lotów kosmicznych ma nowego gracza. Rakieta wielokrotnego użytku zapewni mu hegemonię?

Czasy, w których eksploracja kosmosu była zarezerwowana dla narodowych agencji kosmicznych już dawno minęły. Teraz do akcji wkroczyły prywatne firmy, a jedna z nich pracuje nad rakietą wielokrotnego użytku.

Przedsiębiorstwo to, Rocket Lab, rzuca rękawicę całej gamie dotychczasowych uczestników kosmicznej rozgrywki, takich jak Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, United Launch Alliance,SpaceX, Blue Origin, Sierra Nevada czy Virgin Galactic.

Flagowy projekt Rocket Lab, znany jako Neutron Rocket, został zaprezentowany pod koniec 2021 roku. W najnowszej wersji konstrukcja wykorzystuje nowy silnik, powłokę i owiewkę wielokrotnego użytku zbudowaną z zaawansowanych kompozytów węglowych. Przedstawiciele firmy od 2024 roku chcieliby przeprowadzać regularne starty, przyczyniając się do powiększania floty satelitów krążących wokół Ziemi.

Jak ma to wyglądać w praktyce? Wszystko wyjaśnia powstałe niedawno wideo. Kompleks startowy obsługujący loty miałby być zlokalizowany na wyspie Wallops. Będzie stanowił on miejsce startów rakiety Neutron, ale powstać ma również dodatkowy obiekt produkcyjno-operacyjny o powierzchni 23 225 metrów kwadratowych, zwany Neutron Production Complex.

Neutron Rocket to rakieta wielokrotnego użytku, która ma być wprowadzona w 2024 roku

Wyposażona w siedem silników rakieta dociera na orbitę, a te następnie wyłączają się po osiągnięciu odpowiedniej wysokości. Następnie dochodzi do uwolnienia drugiego stopnia zawierającego ładunek w postaci satelity, który trafia na orbitę okołoziemską. Animacja pokazuje, jak drugi stopień odlatuje, gdy rakieta zmienia kierunek i zamyka swoją owiewkę na podróż powrotną. Z powrotem na powierzchni Neutron Rocket wykonuje ponowne wejście w atmosferę, wykorzystując do tego pędniki boczne, by później ponownie uruchomić centralny silnik i powrócić do miejsca startu.

Neutron Rocket ma mieć 40 metrów wysokości i 7 metrów średnicy. Wyposażona w owiewkę o średnicy 5 metrów będzie miała stosunkowo wysoki udźwig, który umożliwi transportowanie satelitów i prowadzenie misji w głębokiej przestrzeni kosmicznej, wliczając w to załogowe loty. Podobnie jak Starship, silniki tej rakiety są zasilane ciekłym tlenem oraz ciekłym metanem i zapewniają 5960 kiloniutonów ciągu startowego, 7530 kiloniutonów ciągu szczytowego oraz ładowność 13 000 kilogramów.