Xiaomi wprowadza do Polski kolejny budżetowy smartfon. Ile kosztuje Redmi 10 5G?

Pod koniec marca Xiaomi zapowiedziało dwa nowe smartfony — Redmi Note 11S 5G i Redmi 10 5G. O ile pierwszy pojawił się w Polsce w ubiegłym miesiącu, o tyle tego drugiego w zasadzie nikt się u nas nie spodziewał. Ku zaskoczeniu, smartfon trafił do sprzedaży, choć obyło się bez głośnej premiery.

Redmi 10 5G to kolejny budżetowiec w ofercie producenta

Po przeszło czterech miesiącach od globalnej premiery Redmi 10 5G trafił już do Polski. Warto tutaj wspomnieć, że w Chinach ten model debiutował pod zupełnie inną nazwą — Note 11E 5G. U nas będzie jednak członkiem zupełnie innej serii, choć w zasadzie robi to niewielką różnicę, bo jego specyfikacja nie uległa zmianie.

Czytaj też: Redmi K50S Pro ze Snapdragonem 8+ Gen 1 ujawniony przed premierą dzięki AnTuTu

Jeśli więc chodzi o to, co do zaoferowania ma Redmi 10 5G, to na pokładzie znalazł się tutaj układ MediaTek Dimensity 700, wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Bateria jest jedną z jego zalet, bo ma pojemność 5000 mAh, choć obsługuje jedynie ładowanie z mocą 18 W (w zestawie znalazła się ładowarka 22,5 W). Smartfon działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13.

Nowy Redmi wyposażony został w 6,58-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+, z częstotliwością odświeżania 90 Hz i ochroną Corning Gorilla Glass trzeciej generacji. We wcięciu w kształcie litery „v” znalazł się 5-megapikdelowy aparat do selfie, zaś z tyłu dostajemy podwójną konfigurację z czujnikiem głównym 50 Mpix i sensorem głębi 2 Mpix. Xiaomi nie zapomniało o czytniku linii papilarnych, NFC i wejściu słuchawkowym 3,5 mm.

Czytaj też: realme 9i 5G zadebiutuje już 18 sierpnia. Ujawniono design. Znamy też nazwę SoC

Ile kosztuje Redmi 10 5G?

Nowy smartfon marki Redmi jest dostępny już np. w ofercie Orange, gdzie można kupić go za 1099 zł (wariant 4/64 GB) bez abonamentu. Możliwe jednak, że z czasem pojawi się też w popularnych sklepach z elektroniką, a także w oficjalnych sklepach Xiaomi.