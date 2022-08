Rosja wzmacnia obronę przeciwlotniczą wokół lotnisk. Oczywiście nie bez powodu

Odpowiednia obrona lotnisk jest arcyważna, bo odpowiada za ochronę nie tylko krytycznej infrastruktury, ale też tego, co się na niej znajduje, a znajduje się zwykle sprzęt o wartości przekraczającej setki miliardów dolarów. Zwłaszcza kiedy mowa o mocarstwie pokroju Rosji, która ma w zanadrzu niebywałą wręcz liczbę samolotów i śmigłowców różnego rodzaju. Nic więc dziwnego, że aktualnie Rosja wzmacnia obronę przeciwlotniczą wokół lotnisk.

Z oczywistych względów Rosja obronę przeciwlotniczą wokół lotnisk

Rosyjskie ministerstwo obrony pochwaliło się nagraniem, na którym możemy obejrzeć akcję z udziałem samolotu odrzutowego Su-25. Nas interesuje jednak bardziej to, co znajduje się w tle i na co zwykle nie zwrócilibyśmy najmniejszej uwagi. Z racji ostatnich wydarzeń jakoś nie dziwi nas fakt wzmocnionej obrony przeciwlotniczej w bazie lotniczej Taganrog z jednym pasem startowym, które znajduje się w obwodzie rostowskim.

Jego stan z lutego 2022 możecie obejrzeć powyżej i jest to o tyle ważne, że zapewnia potwierdzenie na obecność nowych systemów przeciwlotniczych na tym terenie. Mowa nie o lekkim podreperowaniu ich stanu, a przeniesieniu w region nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej S-350 Witiaź, czyli tego, który jest w stanie zwalczać zagrożenia na średnim i krótkim dystansie.

Na nagraniu widzimy radar kierowania ogniem 50N6A, radar obserwacyjny 96L6 z zestawem do wykrywania na małej wysokości oraz 2 wyrzutnie 50P6, czyli tak naprawdę cały kompleks systemu. W okolicy musi jednak stacjonować znacznie więcej wyrzutni 50P6 z 12 pociskami przechwytującymi każda.

Jako rozwinięcie starzejącego się S-300, nowszy S-350 Witiaź jest ciągle ulepszany i rozwijany, a jego przeznaczenie obejmuje zwalczanie szerokiego spektrum zagrożeń powietrznych w zasięgu do 40 km. Obejmuje to zestrzeliwanie dronów, pocisków manewrujących, balistycznych oraz samolotów. Jednocześnie system jest w stanie wykryć i śledzić do 40 celów, angażując osiem z nich z wykorzystaniem dwóch pocisków na cel.