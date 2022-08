Rosja rozwija swój superczołg. Powstała nowa wersja T-14 Armata, a chętnych nadal brak

Sześciu chętnych i żaden nie złożył zamówienia – tak oto można podsumować ostatni publiczny pokaz T-14 Armata sprzed roku. Wprawdzie Rosja rozwija swój superczołg od jego pierwszej prezentacji, ale nie tak bardzo, jakby zapewne chcieli tego wszyscy przekonani i wierzący w potęgę tego kraju. Dlaczego? Bo mimo upływu kilku lat, państwo nadal nie wykorzystuje T-14 Armata na służbie i ostatnio miało do pokazania w jego kwestii wyłącznie wersję eksportową.

Nowa wersja T-14 Armata, czyli jak nieudolnie Rosja rozwija swój superczołg, który po 7 latach od presentacji powinien już przeżywać pierwsze modernizacje

Rosyjski czołg T-14 wykorzystuje całkowicie nowe gładkolufowe działo 2A82-1M 125 mm i choć to jest jednym z najpotężniejszych obecnie na świecie, to jego główną cechą jest coś innego. Ten czołg nowej generacji ma wyróżniać się nie tylko możliwościami bojowymi, ale też utrzymaniem załogi w wyższym komforcie i bezpieczeństwie. W tym celu podzielono czołg na podwozie przeznaczone dla załogi i całkowicie bezzałogową wieżę, uszczuplając liczbę potrzebnego personelu do trzech wyszkolonych czołgistów (kierowcy, dowódcy i strzelca).

Cała trójka znajduje się w specjalnie opancerzonej kapsule z przodu czołgu, w której siedzą “ramię w ramię”, a na paradach dumnie wystają ze swoich włazów, salutując ku “chwale wielkiej Rosji”. Inaczej było podczas niedawnego pokazu nowej wersji. Na targach Armia 2022 rosyjski koncern zbrojeniowy Rosoboroneksport miał zaprezentować specjalną wersję eksportową.

Nastąpiło to cały rok po tym, jak na zeszłorocznych targach IDEX 2021 “około sześć krajów” miało wyrazić zainteresowanie czołgiem T-14 Armata. Wtedy na zainteresowaniu i makiecie wprawdzie się skończyło, ale w tym roku Rosja najwyraźniej stworzyła już pełnoprawny model T-14 Armata przeznaczony do innych krajów, ujawniając go na niedawnych targach Armia 2022.

Jak wyglądała jego kwestia wyposażenia w dobie sankcji? Tego nie wiemy. Podobnie zresztą, jak tego, czy jakikolwiek kraj postanowił wejść w negocjacje z Rosją. Wiemy za to to, że mimo 4-letniej produkcji T-14 Armata po podpisaniu umowy na dostawę 132 egzemplarzy przez Rosję, na służbę trafiło dopiero ~20 egzemplarzy… w produkcji przedseryjnej.