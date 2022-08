Samsung Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4 bez tajemnic. Oto ceny i promocje przedsprzedażowe

Samsung Galaxy Z Fold4 oraz Galaxy Z Flip4 zostały oficjalnie zaprezentowane. Jeśli ktoś spodziewał się dużych zmian, będzie zawiedziony. Jeśli ktoś spodziewał się dobrych smartfonów, będzie jak w domu.

Samsung Galaxy Z Fold4 – więcej ekranu w mniejszej obudowie?

Galaxy Fold2, Fold3 i Fold4

Główną i w zasadzie najbardziej widoczną zmianą w Galaxy Z Fold4 jest to, że jest on mniejszy, dzięki czemu ekrany wyraźnie urosły. Optycznie. A konkretnie obudowa jest niższa o 3,1mm, ekran zewnętrzny szerszy o 2,7mm (bez zmiany szerokości obudowy), a główny o 3mm. Nie wpłynęło to jednak znacząco na parametry wyświetlaczy. Zewnętrzny ma przekątną 6,2 cala. To panel Dynami Amoled 2X o rozdzielczości 2316 x 904 pikseli (było 2268 x 832), z dynamicznym odświeżaniem obrazu w zakresie 48-120 Hz.

Galaxy Fold3 i Fold4

Ekran główny ma nadal przekątną 7,6 cala, ale wydaje się nieco bardziej kwadratowy. Niezmiennie jest to panel Dynami AMOLED 2X, a jego rozdzielczość zmieniła się z 2208 x 1768 na 2176 x 1812 pikseli. Nowością jest dynamiczne odświeżanie obrazu w zakresie 1-120 Hz (było od 10 Hz) oraz maksymalna jasność w piku do 1000 nitów (było 900 nitów). Ekran można obsługiwać za pomocą rysików S-Pen (Fold Edition oraz Pro). Warto wspomnieć, że Samsung oferuje darmową wymianę folii na ekranie głównym, w przypadku jej odklejenia lub uszkodzenia w trakcie użytkowania.

Obudowa jest wodoodporna, zgodnie z normą IPX8. Samsung wyraźnie podkreśla, że wodoodporna, a nie wodoszczelna, bo woda może dostać się do niektórych elementów. Nowością jest jest wykorzystanie nowszej generacji szkła Gorilla Glass, tym razem jest to Victus+. Obudowa jest przy tym najlżejsza w historii serii i waży 263 gramy.

Galaxy Fold4 ma całym świecie ma tylko jeden wariant procesora – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Z pomiarów Samsunga wynika, że w stosunku do Snapdragona 888 z Folda3 oferuje on o 14% wydajniejszy procesor, o 59% wydajniejszy układ graficzny oraz o 68% wydajniejszy układ przetwarzania obrazu (NPU). Wszystkie dostępne w Polsce warianty Folda4 mają 12 GB pamięci RAM, a do tego 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wbudowanej.

Interfejs One UI Z Fold4 robi jeszcze więcej, aby wykorzystać powierzchnię składanego ekranu. Pojawił się w nim pasek narzędzi ze skrótami do aplikacji, taki jaki znamy z Windowsa 11 lub Mac OS. Poprawione zostało też działanie aplikacji na podzielonym ekranie oraz ogółem praca w wielu oknach. Pojawiła się też możliwość przechwytywania tekstu, np. poprzez zaznaczenie go na zdjęciu i wklejenie do dokumentu, wiadomości czy notatki.

Zmiany w aparatach są z jednej strony kosmetyczne, z drugiej pożądane. Aparat główny o rozdzielczości 12 Mpix nie zmienił się. Aparat ultra-szerokokątny trafił do Folda4 prosto z Galaxy S22+ i ma rozdzielczość 50 Mpix. Nowy jest też aparat z teleobiektywem, oferujący 3-krotne (zamiast 2-krotnego) przybliżenie względem aparatu głównego oraz 30-krotny cyfrowy Space Zoom (zamiast 10-krotnego). Aplikacja aparatu oferuje różne warianty wyglądu interfejsu, wykorzystując przy tym możliwości składania i dzielenia ekranu oraz obecności dwóch wyświetlaczy. Bez zmian pozostał przedni aparat o rozdzielczości 10 Mpix oraz aparat w ekranie głównym, o rozdzielczości 4 Mpix. Ale tym razem ma być on mniej widoczny, gdy jest nieużywany oraz ma oferować lepszą jakość zdjęć.

Akumulator pozostał bez zmian i ma pojemności 4400 mAh. Kogoś poniosło z nazwą super szybkie ładowanie, bo ogniwo przyjmuje prąd o maksymalnej mocy 25W. Co ma pozwolić na naładowanie go do 50% w ciągu 30 minut.

Samsung Galaxy Z Flip4, czyli… jak wyżej

Zmiany, które pojawiły się w Foldzi4 wyglądają bardzo podobnie w Galaxy Z Flip4. Złożona obudowa jest niższa o 1,5mm, a wystająca z niej osłona zawiasu niższa o 1mm (ma teraz 2,5mm). Po rozłożeniu mamy smartfon krótszy o 0,8mm, a ekran główny otaczają ramki cieńsze o 0,3mm. Wzornictwo pozostało niezmienione.

Podobnie jak w Foldzie4, Galaxy Z Flip4 ma na obudowie szkło Gorilla Glass Victus+, a konstrukcja jest wodoodporna zgodnie z normą IPX8. Zawias ma wytrzymać aż 5 lat, przy założeniu, że obudowa będzie otwierana 100 razy dziennie lub ogółem ma wytrzymać 200 tys. otwarć i zamykań.

Ekran zewnętrzny obsługuje więcej funkcji. Z tych użytecznych, należy wymienić synchronizację motywów z zegarkiem Galaxy Watch oraz widżety kontaktów, pozwalających na szybkie wykonanie połączenia. Przy złożonej obudowie możemy rozmawiać tylko przez głośnik. Można będzie też udzielać krótkich odpowiedzi na wiadomości z wykorzystaniem szablonów. Z rzeczy… mniej użytecznych, możemy zmodyfikować wygląd zegara dodając do niego awatar AR Emoji. Także ten… lecimy dalej!

Ekran zewnętrzny pozwala też na więcej możliwości robienia zdjęć i nagrywania filmów. Mamy tu zmianę proporcji obrazu, tryby portretowe oraz nagrywanie filmów, również przy częściowo otwartej obudowie (do 80 stopni). Parametry aparatów pozostały co prawda bez zmian, to nadal dwa aparaty o rozdzielczości 12 Mpix i trzeci do selfie, w ekranie, o rozdzielczości 10 Mpix. Ale wydajniejszy układ NPU oraz wyższa czułość matrycy mają mieć przełożenie na lepszą jakość zdjęć.

Wyświetlacze mają niezmienione parametry. To 1,9 cala i rozdzielczość 260 x 512 pikseli dla ekranu zewnętrznego oraz 6,7 cala (Dynamic AMOLED 2X) dla ekranu głównego, przy rozdzielczości 2640 x 1080 pikseli. Nowością jest dynamiczne odświeżanie obrazu w pełnym zakresie 1-120 Hz. Samsung mocno stawia na dzielenie ekranu. Wykorzystamy to nie tylko w aparacie, ale również w innych aplikacjach. Przymknięcie obudowy i ustawienie Flipa4 jak laptop pozwoli zamienić dolną połowę ekranu w touchpad. Aplikacje można będzie otwierać w dwóch oknach, jedno nad drugim.

Podobnie jak w Foldzie4, Galaxy Flip4 dostał układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a do tego mamy 8 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Urósł akumulator, z 3300 do 3700 mAh. Ładowanie przewodowe jest możliwe z maksymalną mocą 25W. Do tego mamy ładowanie bezprzewodowe z mocą 15W i bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Samsung Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4 – kolory, ceny i przedsprzedaż

Przedsprzedaż obu smartfonów już wystartowała i potrwa do końca dnia 25 sierpnia. W ramach promocji będzie można otrzymać ubezpieczenie i skorzystać z promocji Samsung Odkup. Będzie można dostać do 5 000 zł rabatu, w przypadku oddania w rozliczeniu Galaxy Z Fold3. Jeśli zamiast oddawać stary smartfon w rozliczeniu zdecydujemy się go zutylizować, dostaniemy do 500 zł zwrotu.

Samsung Galaxy Z Flip4 będzie dostępny w kolorze szarym, niebieskim, fioletowym oraz różowego złota, w następujących opcjach:

8/128 GB – 5 149 zł,

8/256 GB – 5 499 zł,

8/512 GB – 5 999 zł.

Dodatkowo na stronie internetowej Samsunga będzie dostępny wariant Bespoke, w którym będzie można samodzielnie wybrać kolory poszczególnych elementów obudowy.

Galaxy Z Fold4 pojawi się w Polsce w kolorze beżowym, czarnym i zielonym (w zasadzie to bardziej szarym), w cenach:

12/256 GB – 8 399 zł,

12/512 GB – 8 999 zł,

12 GB / 1 TB – 9 999 zł.

Ten ostatni będzie dostępny w unikatowym kolorze burgundowym na stronie internetowej Samsunga.