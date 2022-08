Nowe obiektywy Sigma Art dla apartów Sony – 24mm F/1.4 DG DN i 20mm F/1.4 DG DN

Sigma zaprezentowała dwa nowe obiektywy z serii Art dla aparatów Sony oraz z mocowaniem L-mount. To Sigma 24mm F/1.4 DG DN Art i 20mm F/1.4 DG DN Art.

Sigma 20mm F/1.4 DG DN Art do astrofotografii

Sigma przedstawia obiektyw 20mm F/1.4 DG DN Art jako idealne szkło do astrofotografii. To bezlusterkowy odpowiednik obiektywu Sigma 20mm F/1.4 DG HSM Art i prawdopodobnie jedyny łączący ogniskową 20mm i przysłonę F/1.4.

Obiektyw ma wymiary 87,8 x 111,2mm i waży 635 gramów. Średnica filtrów to 82mm. Konstrukcja optyczna składa się z 17 elementów w 15 grupach (2 soczewki SLD i 3 asferyczne). Kąt widzenia obiektywu to 94,5 stopnia, a minimalna odległość ogniskowania wynosi 23cm. Minimalna wartość 11-listkowej przysłony to F/16, a maksymalny współczynnik powiększenia wynosi 1:6,1.

Obiektyw jest wyposażony w tylny uchwyt filtrów oraz przełącznik Manual Focus Lock (MFL), który pozwala zablokować ustawione parametry ostrości. Konstrukcja pozwala też na montaż ogrzewaczy, które zapobiegają zbieraniu się rosy na soczewkach. Obiektyw jest uszczelniony.

Sprzedaż obiektywu rusza 26 sierpnia w cenie 4 790 zł.

Sigma 24mm F/1.4 DG DN Art z nieco bardziej uniwersalną ogniskową

To tylko 4mm więcej, ale nieco węższy kąt widzenia czyni obiektyw Sigma 24mm F/1.4 DG DN Art nieco bardziej uniwersalną konstrukcją niż wariant 20mm. Producent poleca go do reportaży ulicznych oraz zdjęć eventowych.

Konstrukcja obiektywu jest uszczelniona. Obudowa ma wymiary 75,7 x 95,5mm i wazy 520 gramów. Średnica filtrów to 72mm. 11-listkowa przysłona domyka się maksymalnie do F/16, a autofocus ostrzy od 25mm. Maksymalna skala odwzorowania to 1:7,1, a kąt widzenia to 84,1 stopnia.. Konstrukcja optyczna to 17 elementów w 14 grupach (2 soczewki FLD, jedna SLD oraz 4 asferyczne).

Podobnie jak w wariancie 20mm, mamy tu przełącznik MFL. Przednia soczewka została pokryta warstwą oleo i hydrofobową. Autofocus ma pracować cicho i jest napędzany silnikiem krokowym. Pierścień przysłony, w obu obiektywach, może być przełączany płynnie lub z wyczuwalnym kliknięciem.

Spzredaż rusza 26 sierpnia w cenie 4 290 zł.