Zbudowali superkomputer, który myśli niemal jak człowiek. Brakuje jednak jednego ważnego elementu…

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Manchesterze pracuje nad jednym z najbardziej ambitnych projektów na świecie – chcą oni stworzyć superkomputer, który będzie myślał dokładnie tak samo jak ludzki mózg. Ich zdaniem taka maszyna pozwoliłaby na wprowadzenie nowych leków radzących sobie z różnymi dysfunkcjami mózgu.

Profesor Steve Furber z Uniwersytetu w Manchesterze jest kierownikiem zespołu badawczego pracującego nad superkomputerem, który będzie działał dokładnie tak samo jak ludzki mózg. Ostatnio udało się naukowców dokonać kilku ważnych przełomów.

Warto nadmienić, że SpiNNaker to nowatorska architektura komputerowa inspirowana podstawową strukturą i funkcją ludzkiego mózgu, który sam składa się z miliardów prostych elementów obliczeniowych komunikujących się za pomocą kolców.

Jak poinformowano, grupa badaczy zajmująca się tym projektem stworzyła model mikroobwodów korowych oraz inne modele móżdżku. Zwrócono uwagę, że kora mózgu jest odpowiedzialna za wiele funkcji mózgu, w tym za przywoływanie pamięci czy język.

Niestety przed naukowcami jeszcze daleka droga. Wg Furbera jest to dopiero początek naukowej podróży:

Nie rozumiemy w pełni funkcji podstawowego mikroobwodu korowego, pomimo tego, że możemy go teraz modelować. To, czego potrzebujemy, to teorie dotyczącego funkcjonowania tej część mózgu, abyśmy mogli użyć modeli do testowania. (…) Wtedy dopiero jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ewentualne interwencje farmakologiczne pomogą w przywracaniu „normalnych” funkcji mózgu.