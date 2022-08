T-Mobile pozwoli swoim klientom sporo zaoszczędzić. Wystartowała nowa promocja

Operatorzy prześcigają się w wymyślaniu promocji, które przyciągną do nich klientów. Tym razem z nową ofertą wystartowało T-Mobile. Co mogą zyskać wybierając magentowego operatora?

Nieuchronnie zbliża się koniec wakacji, a powrót do szkoły często wiąże się z koniecznością zakupu nowego sprzętu. Jest to więc idealna okazja dla firm czy operatorów na organizowanie promocji, a dla klientów — na szukanie najlepszej możliwej oferty.

T-Mobile zapłaci za swoich klientów 6 rat za sprzęt

Promocja skierowana jest do osób, które zdecydują się na przeniesienia swojego numeru do T-Mobile i wybiorą spośród kilku przygotowanych ofert. Mogą podpisać umowę abonamentową na taryfę M Nielimitowana i L Nielimitowana, dobierając do nich urządzenie, którego cena zostanie rozłożona na 24 raty 0%. Dotyczy to także pakietu Magenta Dom, w którym połączony jest internet światłowodowy z telewizją. Jeśli któryś z obecnych klientów operatora będzie chciał skorzystać z promocji, może to zrobić pod warunkiem, że zdecyduje się na kolejny abonament z nowym numerem w ramach taryfy M Nielimitowana lub L Nielimitowana.

Czytaj też: Nothing Phone (1) i w tej kwestii nie spełnia obietnic producenta

Przy rozłożeniu ceny sprzętu na 24 raty promocja robi się bardzo korzystna, bo klient spłaca jedynie 18 rat. Reszta pieniędzy zostaje mu w kieszeni. Co istotne, płatności za sprzęt ruszą dopiero od 7. miesiąca, jednak opłaty abonamentowe (wraz z opłatą początkową) trzeba uiszczać od samego początku.

Czytaj też: Oppo pracuje nad dwoma składanymi smartfonami. Co ważniejsze, wprowadzi je na globalny rynek

Wedle regulaminu, T-Mobile może spłacić za nas raty w wysokości od 10 do 120 zł, czyli maksymalnie możemy zaoszczędzić do 720 zł. Warto jednak się pospieszyć, bo promocja trwa tylko do 29 sierpnia, więc nie zostało zbyt wiele czasu.