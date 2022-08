T-Mobile oferuje nowy starter dla obywateli Ukrainy. Nielimitowane rozmowy i 30 GB internetu

Obywatele Ukrainy przebywający obecnie w Polsce mogą skorzystać z nowej oferty T-Mobile, dzięki której łatwiej będzie im utrzymać stały kontakt z bliskimi na miejscu i pozostającymi na wschodzie. Ukraińskojęzyczny starter „Bez limitu L+UA” kosztuje 35 zł/mc i za tę kwotę dostajemy między innymi nielimitowane rozmowy oraz pakiet 30 GB danych.

Z myślą o utrzymaniu kontaktu z rodziną i bliskimi w ogarniętej wojną Ukrainie starter „Bez limitu L+UA” zapewnia pakiet 1000 minut na połączenia do sieci Vodafone. Do tego mamy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y na terenie Polski, a także dostęp do komunikatorów internetowych Messenger, WhatsApp i Viber, bez limitu danych.

Po aktywacji startera T-Mobile klienci otrzymują automatycznie predefiniowaną ofertę „Bez limitu L+UA” wraz z dodatkowym pakietem internetu – 30 GB. Automatycznie klienci zyskują też dostęp do oferty „Tańszych połączeń na Ukrainę” – koszt połączeń do sieci Vodafone, Kyivstar oraz Lifecell w Ukrainie wynosi 0,19 zł za minutę rozmowy.

Nowy starter „Bez limitu L+UA” kosztuje 35 zł/mc i odnawia się automatycznie co 30 dni, żeby zapewnić stały kontakt z bliskimi w Ukrainie, jak i tymi przebywającymi w Polsce

T-Mobile w ramach nowej oferty dla obywateli Ukrainy zapewnia również dostęp do rozrywki i informacji za sprawą 15 GB danych (+ dodatkowe 15 GB po doładowaniu za 35 zł). Dzięki usłudze Supernet Video DVD można korzystać z takich aplikacji jak YouTube, Netflix czy Prime Video bez limitu danych.

Mając nowy stater „Bez Limitu L+ UA” obywatele Ukrainy zyskują też dostęp do promocji “Rok internetu za darmo”, którą można aktywować w aplikacji „Mój T-Mobile”. Co miesiąc zyskują dzięki niej bezpłatnie dostęp do dodatkowych 100 GB internetu. W połączeniu pakietem startowym daje to łącznie aż 130 GB do wykorzystania w ciągu miesiąca.

Po więcej szczegółów dotyczących oferty „Bez limitu L+ UA” odsyłamy na stronę operatora.