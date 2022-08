Jak technologia wykorzystana w teleskopie Jamesa Webba pomaga lekarzom?

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba rewolucjonizuje badania w zakresie poznawania najodleglejszych obszarów widzialnego wszechświata, ale wykorzystana do jego budowy technologia ma też inne zastosowania.

To, co było używane w czasie pomiaru zwierciadeł Webba zostało również wykorzystane w przypadku iDesign Refractive Studio, czyli urządzenia, które wykonuje precyzyjne pomiary oka. Jak wyjaśnia jeden z dyrektorów Johnson & Johnson, uzyskane w ten sposób informacje można nazwać optycznym odciskiem palca unikalnym dla oka każdego pacjenta.

Urządzenie jest obecnie wykorzystywane w 47 krajach, a technologia iDesign umożliwiła przeprowadzenie ponad 18 milionów udanych zabiegów LASIK na całym świecie. Początki tej technologii sięgają pierwszej dekady XXI wieku, kiedy to WaveFront Sciences – we współpracy z NASA – zaprojektowała system służący do pomiaru odchyleń w lustrach, które lata później miały zostać wykorzystane do budowy Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Zwierciadła były jedną z naprawdę krytycznych technologii, które musieliśmy opracować, aby umożliwić działanie obserwatorium. Musieliśmy je wypolerować w taki sposób, aby po ostygnięciu zyskały pożądany przez nas kształt lustra. Musieliśmy dopasować krzywiznę jednego lustra do następnego, co było bardzo wymagającym zadaniem. wyjaśnia Lee Feinberg z NASA

Teraz natomiast okuliści wykorzystują iDesign Refracted Studio i są w stanie wykonać ponad 1200 pomiarów dla zindywidualizowanej korekcji wzroku. Kristian Santana z J&J Vision, który pracował z tą technologią od samego początku, przyznaje, że współpraca z NASA pomogła w udoskonaleniu algorytmów w pozornie niezwiązanym systemie tzw. eye-mappingu.