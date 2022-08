Zrobił to sam! Jego urządzenie w wyjątkowy sposób pomoże w rozwoju ogniw perowskitowych

Perowskitowe ogniwa słoneczne zyskują ostatnio na popularności, pomimo że jeszcze nie znalazły komercyjnego zastosowania. Ich dalszy rozwój może mieć pozytywny wpływ na cały sektor energetyczny, a zwłaszcza na branżę produkującą energię ze słońca. Pewien Australijczyk skonstruował samodzielnie urządzenie, które może testować ogniwa perowskitowe i szukać ewentualnych defektów w ich budowie. Jego wynalazek może znaleźć zastosowanie nawet w misjach kosmicznych.

W czasopiśmie naukowym Small Methods pojawiła praca przedstawiająca bardzo ciekawy wynalazek Jamiego Lairda z Australii – pracującego w ARC Center of Excellence in Exciton Science i na Uniwersytecie w Melbourne. Pierwotnie miał on służyć do celów prywatnych, w tym badania minerałów, ale kiedy dowiedziało się o nim szersze grono, okazało się, że urządzenie ma wiele więcej kluczowych zastosowań.

Czytaj też: Kropki kwantowe przyspieszą przełom w produkcji perowskitowych ogniw słonecznych

Naukowiec samodzielnie skonstruował urządzenie, które jest w stanie wykrywać defekty w perowskitowych ogniwach słonecznych. Okazuje się, że to jest to pierwsze tego typu urządzenie na świecie!

Urządzenie pomoże wykrywać defekty w ogniwach słonecznych

Wynalazek jest tak naprawdę połączeniem mikroskopu i lasera. Tworzy ono mapę uchybień w ogniwach słonecznych – mowa tutaj o obszarach, gdzie panele tracą swoją moc i wydajność z biegiem czasu oraz w wyniku eksploatacji.

Czytaj też: Wkraczamy w nową epokę! Oto pierwsze perowskitowe ogniwo fotowoltaiczne użyte w takiej skali

Twórca, Jamie Laird, wytłumaczył, jak działa urządzenie:

Podstawą techniki jest mikroskopia, ale połączono ją tutaj także z analizą częstotliwości. Używamy wiązki laserowej i skupiamy ją na punkcie, który skanujemy, aby zmierzyć jakość ogniwa słonecznego. Ta nowa metoda pozwala nam na analizę obrazową całego i kompletnego ogniwa.

Nowatorska maszyna pomoże w utrzymaniu perowskitowych ogniw przez dłuższy czas i w lepszej formie technicznej, a trzeba dodać, że tego typu ogniwa będą wykorzystywane na satelitach i innych pojazdach kosmicznych.

Czytaj też: Perowskity idą na rekord. Czas na pierwsze ogniwo, które przekroczy wieloletnią granicę

Zatem okazało się, że domowy wynalazek, który powstał z hobbistycznych pobudek i w celu badania minerałów, stał się ważnym elementem w przygotowaniach do misji kosmicznych.