Voyager od 45 lat w kosmosie. Najdłuższa misja NASA

Voyager to najdłuższa misja w historii NASA. Dwie sondy kosmiczne są już w kosmosie od 45 lat. Co ciekawe, przerosło to wszelkie wstępne oczekiwania inżynierów i naukowców.

Wystrzelone w 1977 roku bliźniacze sondy Voyager są najdłużej działającą misją NASA i jedynymi statkami kosmicznymi, które kiedykolwiek badały przestrzeń międzygwiezdną.

List w butelce

Sondy Voyager 1 i Voyager 2 są w pewnym sensie kapsułami czasu swojej epoki. Każda z nich niesie ośmiościeżkowy odtwarzacz taśmowy do zapisu danych, dysponujący nawet 3 mln razy mniejszą pamięcią niż współczesne smartfony. Przesyłają dane ok. 38 000 razy wolniej niż to, co oferuje dzisiaj sieć 5G.

Sondy Voyager podróżują w nieznane /Fot. NASA

Mimo tych detali, sondy Voyager pozostają pionierami eksploracji kosmosu. Są jedynymi obiektami, które kiedykolwiek badały przestrzeń międzygwiezdną. Naukowcy łączą obserwacje sond Voyager z danymi pozyskanymi z nowszych misji, dzięki czemu uzyskują pełny obraz Słońca i tego, jak heliosfera oddziałuje na nasze galaktyczne sąsiedztwo.

Flota misji heliofizycznych zapewnia bezcenny wgląd w Słońce – od zrozumienia korony lub najbardziej zewnętrznej części atmosfery Słońca, do zbadania oddziaływań Słońca w całym Układzie Słonecznym, w tym tutaj na Ziemi, w naszej atmosferze i dalej w przestrzeni międzygwiezdnej. W ciągu ostatnich 45 lat misje Voyager były integralną częścią dostarczania tej wiedzy i pomogły zmienić nasze zrozumienie Słońca i jego wpływu w sposób, w jaki nie może tego zrobić żaden inny statek kosmiczny. Nicola Fox, dyrektor Działu Heliofizyki NASA

Każda z sond Voyager zawiera na pokładzie złotą płytę z obrazami życia na Ziemi, diagramy z podstawowymi prawami fizycznymi oraz materiał audio z nagraniami ziemskiej przyrody i pozdrowieniami w wielu językach. To swoista „wiadomość w butelce” dla wszystkich potencjalnych cywilizacji pozaziemskich.

Więcej niż oczekiwano

Sonda Voyager 2 wystartowała 20 sierpnia 1977 r., a zaraz po nim – 5 września – wystartowała sonda Voyager 1. Oba statki kosmiczne podróżowały do Jowisza i Saturna. Sondy ujawniły wiele o dwóch największych planetach Układu Słonecznego i ich księżycach, a Voyager 2 stał się pierwszym i jedynym statkiem kosmicznym, który przeleciał blisko Urana (w 1986 roku) i Neptuna (w 1989 roku).

Z kolei sonda Voyager 1 odkryła, że heliosfera blokuje 70% promieniowania kosmicznego, czyli energetycznych cząstek tworzonych przez eksplodujące gwiazdy. Voyager 2, po zakończeniu eksploracji swoich planet, kontynuował podróż do granicy heliosfery, wychodząc z niej w 2018 roku.

Dziś, gdy oba Voyagery badają przestrzeń międzygwiezdną, dostarczają ludzkości obserwacji niezbadanego terytorium. Po raz pierwszy udało nam się bezpośrednio zbadać, jak Słońce oddziałuje z cząsteczkami i polami magnetycznymi poza naszą heliosferą, pomagając naukowcom zrozumieć lokalne sąsiedztwo między gwiazdami, obalając niektóre teorie dotyczące tego regionu i dostarczając kluczowych informacji dla przyszłych misji. Linda Spilker z projektu Voyager w JPL

Niedawno Voyager 1 zaczął doświadczać problemu, który powodował, że informacje o statusie jednego z jego systemów pokładowych były zniekształcone. Statek kosmiczny nadal działają normalnie, co sugeruje, że problem dotyczy produkcji danych statusowych, a nie samego systemu. Sonda nadal przesyła dane naukowe. Naukowcy nie wiedzą, jak długo statki kosmiczne będą działać, ale już teraz czas ten przerósł ich najśmielsze oczekiwania.