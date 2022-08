Na Wenus poleci kolejna sonda. Cel? Odnalezienie tam życia

Firma Rocket Lab postanowiła dołączyć do wenusjańskiej ofensywy, wysyłając na tę planetę własną sondę. Jej misja będzie związana z poszukiwaniem życia.

Podstawę tego przedsięwzięcia będzie stanowił statek kosmiczny Photon, który miałby wystartować w maju 2023 roku. Rocket Lab chciałaby wykorzystać niedawny sukces związany z misją CAPSTONE, która przez kilka miesięcy będzie dostarczała danych z orbity księżycowej.

To, co czyni Wenus fascynującą dla nas planetą, to fakt, że do niedawna nie poświęcano jej zbyt wiele uwagi, jeśli chodzi o misje skierowane na Wenus, a w szczególności planowanie pomiarów in-situ. Dzięki VERITAS i DAVINCI, które są obecnie wdrażane przez NASA, uwaga jest bardziej skupiona, ale mając na uwadze, że misje te wyruszą nie wcześniej niż pod koniec tej dekady, mamy nadzieję zwiększyć tempo odkryć, startując znacznie wcześniej.

wyjaśnia Richard French z Rocket Lab