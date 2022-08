Woda dziwnie zachowuje się w niskich temperaturach. Z czego to wynika?

Najnowsze badania wskazują, że woda w niskich temperaturach rozdziela się na dwie różne ciecze. Jedna z nich zachowuje się jak koloid, a druga wręcz przeciwnie. Z czego to wynika?

Nowy rodzaj przejścia fazowego w wodzie zaproponowano po raz pierwszy 30 lat temu przez naukowców z Uniwersytetu Bostońskiego. Przewidywano, że przejście to zachodzi w warunkach superchłodzenia, ale potwierdzenie tego zjawiska było wyzwaniem. To dlatego, że w warunkach niskich temperatur woda „nie chce” być cieczą, a zamiast tego przemienia się w lód.

Teraz naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham znaleźli dowód na przejście fazowe ciecz-ciecz, zaproponowane w 1992 r. przez prof. Francesco Sciortino. Wykorzystano symulacje komputerowe, aby pomóc wyjaśnić, jakie cechy odróżniają te ciecze na poziomie mikroskopowym. Odkryli, że cząsteczki wody w cieczy o dużej gęstości tworzą układy, które są uważane za „topologicznie złożone”, takie jak węzeł trefla (cząsteczki ułożone w taki sposób, że przypominają precla) lub ogniwo Hopfa (dwa ogniwa stalowego łańcucha).

Cząsteczki w cieczy o dużej gęstości są splątane, natomiast cząsteczki w cieczy o małej gęstości tworzą przeważnie proste pierścienie, a więc cząsteczki w cieczy o małej gęstości nie są splątane. Szczegóły opisano w Nature Physics.

To badanie zapewnia nam nowe spojrzenie na to, co jest teraz 30-letnim problemem badawczym – miejmy nadzieję, że to dopiero początek.

Andreas Neophytou z Uniwersytetu Birmingham