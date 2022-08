Xiaomi Redmi Note 11 PRO 5G (6/128 GB) kupisz taniej w promocji na polskim Amazonie

Na stronie sklepu Amazon.pl kupicie teraz smartfon Xiaomi Redmi Note 11 PRO 5G (wariant 6/128 GB) w całkiem atrakcyjnej cenie obniżonej o 26%. W oficjalnym sklepie Xiaomi model ten jest również w promocji, ale kosztuje tam nieco więcej. Lepiej się zatem pośpieszyć, bo nie wiadomo ile egzemplarzy jest na stanie.

Xiaomi Redmi Note 11 PRO 5G napędza procesor Qualcomm Snapdragon 695. Ekran smartfonu to Super AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu 120Hz. W środku umieszczono baterię o pojemności 5000 mAh, która naładujemy do poziomu 100% w 42 minuty za sprawą technologii Quick Charge 3 (67W).

Czytnik linii papilarnych umieszczono w smartfonie na krawędzi, w przycisku włączającym. Obudowa Xiaomi Redmi Note 11 PRO 5Gspełnia normę IP53, jest więc odporna na kurz i zachlapanie (brak odporności na zanurzenie w wodzie). Fabrycznie telefon ma na pokładzie Androida 11 z nakładką MIUI 13.

Do środka włożymy dwie karty SIM, a jeśli potrzebujemy tylko jednej, do drugiego gniazda można włożyć kartę microSD. Na system aparatów na tylnej ściance składają się trzy jednostki: 108 MP (f/1.9, 26mm), 8 MP (f/2.2, szeroki kąt) oraz 2 MP (f/2.4, obiektyw do zdjęć makro). Z przodu do selfie mamy moduł 16 MP (f/2.5).

Xiaomi Redmi Note 11 PRO 5G (6/128 GB) w wersji Atlantic Blue kupicie na Amazon.pl za 1328,75 zł. To 26% procent taniej od sugerowanej ceny 1799 zł

Smartfon o wymiarach 164,2 x 76,1 x 8,1 mm waży 202 g. Z obu stron pokryty jest taflą szkła, którą dodatkowy z przodu zabezpiecza warstwa Gorilla Glass 5. Xiaomi Redmi Note 11 PRO 5G umożliwia płatności zbliżeniowe dzięki czujnikowi NFC. Nie zabrakło w nim standardowego gniazda słuchawkowego.

W oficjalnym sklepie producenta Redmi Note 11 PRO 5G w wariancie 6/128 GB kosztuje obecnie w promocji 1599 zł. Jeśli macie ochotę jeszcze zaoszczędzić zajrzyjcie na Amazon.pl. W obecnych czasach nawet te 200-300 złotych może być różnicą, która przesądzi o zakupie.