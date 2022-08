Premiera nowych słuchawek i smartwatcha od Xiaomi. Oto Watch S1 Pro i Buds 4 Pro

Xiaomi powiększa ofertę inteligentnych urządzeń. Na rynek Chiński wprowadzono smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro i słuchawki Buds 4 Pro. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Xiaomi miało dla nas niedawno kilka ciekawych nowości. Bezsprzecznie najistotniejszy podczas wydarzenia był smartfon Xiaomi Mix Fold 2, czyli nowy „składak” w ofercie producenta, jednak to nie oznacza, że inne urządzenia powinniśmy pominąć. Wprowadzono bowiem na rynek kolejny smartwatch — Watch S1 Pro, a także słuchawki Buds 4 Pro.

Aktywna redukcja szumów, dźwięk Hi-Res i obsługa LHDC 4.0, czyli Xiaomi Buds 4 Pro

W tym przypadku mamy do czynienia ze słuchawkami premium, które są następcą zeszłorocznych Buds 3T Pro. Mamy tutaj dynamiczne przetworniki magnetyczne 11 mm, ANC i Bluetooth 5.3. Słuchawki obsługują również kodeki SBC/AAC/LHDC 4.0 i wyjście audio 96 kHz HD. By zadbać o świetnej jakości dźwięk naszego głosu podczas rozmów, każdą słuchawkę wyposażono w trzy mikrofony. W tej generacji redukują szum do 48 dB, co jest znacznym ulepszeniem w stosunku do poprzednika, który redukował szumy do 38 dB.

Każdy pałąk ma na pokładzie baterię 53 mAh, zaś w etui znalazło się ogniwo o pojemności 565 mAh. Przekłada się to na 9 godzin słuchania bez włączonego ANC i do 5 godzin, kiedy funkcja jest uruchomiona. Jeśli zaś chodzi o całkowity czas pracy z wykorzystaniem etui ładującego, ten wynosi maksymalnie 38 godzin.

W Chinach cenę Xiaomi Buds 4 Pro ustalono na 999 juanów, czyli około 670 zł.

Elegancki smartwatch Xiaomi S1 Pro

Drugim zaprezentowanym urządzeniem był inteligentny zegarek Xiaomi S1 Pro. Charakteryzuje go klasyczne wzornictwo, dzięki czemu idealnie sprawdzi się także u osób, które cenią sobie styl. Mamy tutaj okrągły, 1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli i szczytowej jasności 600 nitów. Obudowę wykonano ze stali nierdzewnej i zapewniono jej wodoodporność do 5ATM.

Na pokładzie znalazły się typowe funkcje do śledzenia aktywności i zdrowia, takie jak czujnik śledzenia snu, stresu, tętna czy SpO2. Do dyspozycji użytkownika jest aż 117 trybów sportowych. Nie zabrakło również mikrofonu i głośnika, które można wykorzystać do połączeń Bluetooth, zapewniono też dwuzakresowy GPS, Bluetooth 5.2 i łączność Wi-Fi.

Jeśli chodzi o baterię, ta ma pojemność 500 mAh i wedle producenta powinna wystarczyć na 10 dni intensywnego użytkowania lub 14 dni, gdy korzystamy z zegarka umiarkowanie.

Cena? 1499 juanów, czyli około 1000 zł.