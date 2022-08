Pierwszy sklep Żabka Nano działa już poza Polską. O takim miejscu nigdy nie pomyśleliśmy

Sieć sklepów Żabka wrosła już na dobre w polski krajobraz. Tylko w mojej okolicy naliczyłem ich przynajmniej trzy. Żabka Nano, czyli autonomiczna wersja sklepu zadebiutowała w czerwcu 2021 roku w Poznaniu. Okazuje się, że w tej formie sieć zawędrowała już poza granice naszego kraju i to w miejsce, w którym nigdy byśmy jej nie szukali.

Asortyment autonomicznych sklepów Żabka Nano nie jest stały. Dostosowuje się go do specyfiki lokalizacji oraz profilu klienta. Może liczyć od 450 do nawet 1500 produktów. W każdej placówce dostępne są jednak produkty marek własnych Żabki, m.in. przekąski, soki i smoothie, dania gotowe oraz świeżo mielona kawa z ekspresu.

Okazuje się, że do tej pory w Polsce uruchomiono już 50 punktów Żabka Nano. Warto jednak wspomnieć o pilotażowym programie, w ramach którego autonomiczny sklep tej marki zadebiutował poza granicami naszego kraju. Znalazł się bowiem na terenie niemieckiej fabryki Tesla Gigafactory.

Nawet 10 proc. pracowników znajdującej się pod Berlinem fabryki stanowią Polacy. Sklep może stanowić dla nich dodatkowy benefit i zachętę do podjęcia pracy

Żabka nie prowadzi w temacie zagranicznej placówki żadnej oficjalnej komunikacji. Jest to bowiem projekt pilotażowy przeznaczony dla wąskiego grona osób i klienta o specyficznych wymaganiach. Tak czy siak, będziemy bacznie obserwować inicjatywę i kibicować sieci w zdobywaniu kolejnych przyczółków.

Dostęp do placówki Żabka Nano możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej, którą przed wejście przykłada się do terminala. Przy pierwszej wizycie podajemy numer telefonu, na który otrzymamy SMS z potwierdzeniem zakupów. W środku bierzemy z półki wybrane produkty i wychodzimy.

Wykorzystujący m.in. uczenie maszynowe system kamer rozpoznaje zdjęte z półek produkty, nalicza odpowiednią kwotę, po czym automatycznie finalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów i nie zapamiętuje obrazu.