Nowy amerykański transporter opancerzony w testach. US Army zastąpi nim M113

Produkcja transporterów opancerzonych M113 trwała od 1960 do 2007 roku i w ciągu tego czasu wyprodukowano ponad 80000 egzemplarzy w wielu wersjach, które mogą zabrać na pokład od 11 do 15 pasażerów. Obecnie amerykańska armia ma około 6000 M113 i z racji ich wieku, zastępuje je obecnie transporterem opancerzonym M1282, który wchodzi w skład rodziny AMPV.

M113 czyli nowy amerykański transporter opancerzony jest ciągle testowany na służbie

W dawnych czasach M113 był na swój sposób unikalny. Był to w rzeczywistości pierwszy pojazd bojowy z aluminiowym kadłubem, który został wprowadzony do masowej produkcji. Dzięki temu był znacznie lżejszy od wcześniejszych podobnych projektów. Jego kadłub pozostawał wystarczająco gruby, aby chronić załogę i pasażerów przed ogniem z broni strzeleckiej, ale sam pojazd był na tyle lekki, że można go było transportować drogą powietrzną i pokonywać przeszkody wodne.

The U.S. Army M1283 Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) General Purpose (GP) variant is undergoing testing at Tropic Regions Test Center in Panama. pic.twitter.com/csdo7xmBeL — Ronkainen (@ronkainen7k15) August 16, 2022

Jednak nawet najbardziej imponujący sprzęt z czasem musi się zestarzeć i zrobić miejsce nowemu i tak też jest w tym przypadku. US Army zastępuje już M113 nowoczesnymi pojazdami z rodziny AMPV, ale nie oznacza to, że te mogą już tylko czekać na ewentualność wojny. W rzeczywistości nadal konieczne są ich testy w różnych środowiskach i warunkach. To z jednej strony pozwala żołnierzom jeszcze bardziej zapoznać się z ich osiągami i możliwościami, a przy tym przygotowuje ich na ewentualne usterki i problemy, które mogą zaistnieć w specyficznych warunkach.

Sam w sobie AMPV to nie tyle jeden pojazd gąsienicowy, a cała rodzina pojazdów z racji ich wielozadaniowości oraz liczby wersji. Zostały zaprojektowane i opracowane od podstaw przez firmę BAE Systems w celu zastąpienia właśnie M113. Obecne plany obejmują stworzenie 2897 pojazdów w różnych wersjach w ramach programu o koszcie ponad 10,7 miliarda dolarów. Średnia cena ~3,7 mln za pojazd obejmuje warianty: