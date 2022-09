Oto HONOR MagicBook 14. Kompaktowy laptop o zaskakującej wytrzymałości na jednym ładowaniu

Już teraz możecie składać przedpremierowe zamówienia na kompaktowy laptop skoncentrowany na wytrzymałości baterii, jakim jest HONOR MagicBook 14. Ten jest dostępny w cenie 1099 euro i doczekał się premiery podczas targów IFA 2022 w Berlinie.

Premiera HONOR MagicBook 14. To laptop zaskakujący wysoką wytrzymałością na jednym ładowaniu

Kompaktowość, wydajność i energooszczędność – te trzy cechy były kluczowe dla projektantów tego laptopa, którzy podjęli ciekawą decyzję z dedykowaną kartą graficzną. Postawili bowiem na mobilną wersję modelu poprzedniej generacji – NVIDIA GeForce RTX 2050, podczas gdy w przypadku procesora wybrali 12-rdzeniowy i 16-wątkowy układ Intel Core i5-12500, czyli ten obecnej, 12. już generacji Core.

Ten duet współpracuje z 16 GB pamięci dynamicznej i 512 GB pamięci masowej (SSD), czerpiąc zasilanie z 75-Wh akumulatora z technologią szybkiego ładowania. Jak szybkiego? Ano tak, że po 80 minutach można naładować ten akumulator od 0% do 100%. Wszystko za sprawą 135-watowej ładowarki, która po ledwie 15 minutach powinna zapewniać do 3,5 godzin pracy. Po naładowaniu go do pełna, można liczyć na nawet 17 godzin pracy.

To imponujące. Zwłaszcza że ten 1,58-kilogramowy laptop oparty o obudowę z aluminium klasy lotniczej, doczekał się 14-calowego ekranu IPS FullView o 100% pokryciu palety sRGB z 4,9-mm ramkami. Jego rozdzielczość wynosi 2160×1440 pikseli, a jasność sięga 300 nitów. Pozostałe elementy obejmują podświetlaną klawiaturę, moduł łączności Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2, czytnik linii papilarnych i system Windows 11 Home.