Seria iPhone 14 zadebiutowała, a wraz z nią nowe smartwatche Apple Watch i AirPodsy Pro kolejnej generacji

Podczas wczorajszej konferencji Apple zaprezentowało długo wyczekiwaną serię iPhone 14, w skład której wchodzą cztery smartfony. To jednak nie wszystko, bo oprócz tego pokazano Apple Watch Series 8, nowego Apple Watch SE, Apple Watch Ultra oraz słuchawki AirPods Pro nowej generacji. Nowości jest więc ogrom, więc warto przyjrzeć się im bliżej.

Głównym bohaterem wczorajszej konferencji była zdecydowanie seria iPhone 14 i to na niej skupimy się w pierwszej kolejności

iPhone 14 i iPhone 14 Plus

Na początek weźmiemy dwa tańsze modele z nowej serii. Podstawowy iPhone 14 i iPhone 14 Plus mają ze sobą dużo wspólnego. Oba modele są wyposażone zostały w czip A15 Bionic (z łącznością 5G) z 5-rdzeniowym GPU z wbudowanymi mechanizmami ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Mamy tutaj takie funkcje bezpieczeństwa jak Wykrywanie wypadków i Alarmowe SOS przez satelitę.

Źródło: Apple

Apple wykorzystało w nich nowy aparat 12 Mpix z większą matrycą i większymi pikselami, do tego mamy aparat ultraszerokokątny, a z przodu — czujnik TrueDepth z przysłoną ƒ/1,9 pozwalającą uzyskiwać lepsze zdjęcia i nagrania wideo w słabym świetle. Aparat ten, po raz pierwszy wyposażony w autofokus. W przypadku czujnika głównego mamy przysłonę ƒ/1,5 i piksele o rozmiarze 1,9 µm co pozwala uzyskać lepsze zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych. Nie zabrakło również OIS. Apple udoskonaliło również flesz True Tone, który jest o 10% jaśniejszy i zapewnia bardziej równomierne oświetlenie. Mamy też tryb filmowy dostępny w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s i 4K przy 24 kl./s i HDR z Dolby Vision.

Źródło: Apple

W obu modelach zmodernizowano konstrukcję wewnętrzną, uzyskując lepszą charakterystykę termiczną. Zastosowano także wyświetlacze Super Retina XDR z technologią OLED, osiągające 1200 nitów jasności szczytowej (HDR) i kontrast 2 000 000:1, oraz umożliwiono korzystanie z technologii Dolby Vision. Różnice? Rozmiar ekranu, bo podstawowy iPhone 14 ma panel o przekątnej 6,1″, natomiast w modelu Plus jest to 6,7-calowy wyświetlacz.

Źródło: Apple

iPhone 14 i iPhone 14 Plus będą dostępne w kolorze północy, niebieskim, księżycowej poświaty, fioletowym i (PRODUCT)RED1. Przedsprzedaż startuje w piątek, 9 września. iPhone 14 będzie dostępny od piątku, 16 września, a iPhone 14 Plus – od piątku, 7 października.

iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max

Nasi klienci na co dzień polegają na swoich iPhone’ach, a wraz z iPhonem 14 Pro i iPhonem 14 Pro Max wprowadzamy mnóstwo zaawansowanych udoskonaleń, jakich nie mają inne modele. iPhone 14 Pro ma nowy system aparatów, który umożliwia wszystkim użytkownikom – zarówno tym robiącym zdjęcia okazjonalnie, jak i profesjonalistom – uzyskanie fotografii i filmów na najwyższym poziomie. Oferuje również nowe, innowacyjne technologie, takie jak niegasnący wyświetlacz i Dynamic Island, nowy sposób interakcji z powiadomieniami i czynnościami. Przełomowe funkcje bezpieczeństwa oferują użytkownikom pomoc w krytycznych sytuacjach. Czip A16 Bionic jest nieprawdopodobnie potężny i energooszczędny, a bateria wystarcza na cały dzień pracy. To jak dotąd najlepszy iPhone – powiedział Greg Joswiak, starszy wiceprezes Apple w pionie Worldwide Marketing.

Źródło: Apple

Jak podkreśla Apple, te modele są jak na razie tymi najbardziej zaawansowanymi, jeśli chodzi o wszystkie smartfony Pro w ofercie producenta. Napędza je najnowszy układ Apple A16 Bionic zapewniający dostęp do łączności 5G i funkcji bezpieczeństwa, takich jak Wykrywanie wypadków i Alarmowe SOS przez satelitę.

Nowe 6-rdzeniowe CPU, z dwoma rdzeniami zapewniającymi wydajność i czterema rdzeniami energooszczędnymi, jest o 40 procent szybsze od konkurencji i bez trudu radzi sobie z wymagającymi obciążeniami. A16 Bionic ma szybsze niż dotąd 5-rdzeniowe GPU z większą o 50 procent przepustowością pamięci, co idealnie sprawdza się w grach i aplikacjach intensywnie korzystających z grafiki. Czip zawiera też nowy 16-rdzeniowy system Neural Engine, zdolny wykonywać niemal 17 bilionów operacji na sekundę. Dzięki najlepszej w swojej klasie architekturze Fusion firmy Apple, która łączy wydajność z energooszczędnością, czip działa szybciej, a zarazem pobiera tylko ułamek mocy potrzebnej do pracy konkurencyjnym układom. Potencjał czipa A16 Bionic otwiera też drogę dla fotografii obliczeniowej – która jest jednym z filarów profesjonalnego systemu aparatów. CPU, GPU, Neural Engine i sygnałowy procesor obrazu płynnie ze sobą współdziałają i realizują do 4 bilionów operacji przy każdym zdjęciu, zapewniając obliczeniowe zaplecze dla sprzętu nowych aparatów.

Źródło: Apple

Tak samo, jak w przypadku iPhone’a 14 i 14 Plus mamy tutaj różne przekątne wyświetlaczy – 6,1 i 6,7 cala dla odpowiednio iPhone’a 14 Pro i 14 Pro Max. Są to panele Super Retina XDR z technologią ProMotion charakteryzujące się częstotliwością odświeżania 1Hz i szeregiem energooszczędnych rozwiązań. Tak jak wskazywały przecieki, pojawia się również funkcja niegasnącego wyświetlacza, dzięki której nie będziemy musieli wybudzać urządzenia, by sprawdzić godzinę, widżety czy Wydarzenia na żywo. Wyświetlacz siąga tę samą szczytową jasność HDR co Pro Display XDR, a jednocześnie najwyższą szczytową jasność w oświetleniu zewnętrznym: aż do 2000 nitów, czyli dwukrotnie większą niż w iPhonie 13 Pro. Obudowy najnowszych modeli Pro wykonano z nierdzewnej stali klasy chirurgicznej i teksturowanego matowego szkła. Oba cechują się trwałością, którą zapewnia m.in. warstwa Ceramic Shield. Są również odporne na wodę i pył.

Źródło: Apple

Tak jak się spodziewaliśmy, spore zmiany zaszły tu w obrębie aparatów — po raz pierwszy Apple zastosowało czujnik główny 48 Mpix (z OIS) z matrycą w technologii czteropikselowej, która dopasowuje się do wykonywanego zdjęcia. W aparacie tym zastosowano też drugą generację systemu OIS z automatyczną stabilizacją matrycy. Dodatkowo mamy udoskonalony aparat ultraszerokokątny 12 Mpix z pikselami 1,4 µm, pozwalający uzyskać ostrzejsze, bardziej szczegółowe zdjęcia i wzbogacający dotychczasowe, i tak już imponujące, możliwości w dziedzinie fotografii makro. Trzecim czujnikiem jest teleobiektyw, który oferuje 3-krotny zoom optyczny. Flesz True Tone został całkowicie przeprojektowany i składa się z macierzy dziewięciu diod LED, włączanych w układzie zależnym od wybranej ogniskowej. Nie zabrakło funkcji korzystających z zaawansowanej fotografii obliczeniowej, takich jak: Tryb nocny, Inteligentny HDR 4, Tryb portretowy z Oświetleniem portretowym, Zdjęcia portretowe w Trybie nocnym, Style fotograficzne nadające zdjęciom indywidualny charakter i format Apple ProRAW. Jest też nowy Tryb akcji i tryb filmowy dostępny w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s i 4K przy 24 kl./s.

I tak jak wskazywały rendery, Apple w modelach Pro pozbyło się notcha na rzecz jednego, sporego otworu w kształcie pigułki. W nim właśnie znalazło się FaceID i nowy przedni aparat TrueDepth z przysłoną ƒ/1,9 i autofokusem.

Źródło: Apple

Warto też wspomnieć, że od tego roku Apple umożliwia wszystkim użytkownikom iPhone’a w 21 krajach subskrypcję usługi Fitness+, nawet jeśli nie mają Apple Watch. Dzięki temu uzyskają oni dostęp do zajęć treningowych i medytacyjnych prowadzonych przez wyspecjalizowaną i zróżnicowaną kadrę instruktorów, będą mogli korzystać ze wskazówek trenerów i wielu innych funkcjonalności.

Wszystkie iPhone’y najnowszej generacji działają pod kontrolą systemu iOS 16.

Źródło: Apple

iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max będą dostępne w czterech nowych kolorach: głębokiej purpury, srebrnym, złotym i gwiezdnej czerni. Przedsprzedaż rozpoczyna się w piątek, 9 września; produkty będą dostępne od piątku, 16 września.

Seria iPhone 14 – ceny

Jest to zapewne jedna z najistotniejszych kwestii w przypadku nowej serii. Te prezentują się następująco:

iPhone 14

iPhone 14 128 GB — 5199 zł

iPhone 14 256 GB — 5899 zł

iPhone 14 512 GB — 7199 zł

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus 128 GB — 5899 zł

iPhone 14 Plus 256 GB — 6599 zł

iPhone 14 Plus 512 GB — 7899 zł

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB — 6499 zł

iPhone 14 Pro 256 GB — 7199 zł

iPhone 14 Pro 512 GB — 8499 zł

iPhone 14 Pro 1 TB — 9799 zł

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 128 GB — 7199 zł

iPhone 14 Pro Max 256 GB — 7899 zł

iPhone 14 Pro Max 512 GB — 9199 zł

iPhone 14 Pro Max 1 TB — 10 499 zł



Apple miało do zaprezentowania również kilka nowych smartwatch

Apple Watch Series 8

Ten zegarek został w dużej mierze nastawiony na dbanie o zdrowie, mamy więc takie aplikacje jak EKD, monitorowanie temperatury, wykrywanie upadku, szacowanie czasu owulacji na podstawie wcześniejszych danych, powiadomienia o wysokim i niskim ciśnieniu, pomiar temperatury, śledzenie snu, a wraz z WatchOS 9 także funkcję Leki, która pomaga kontrolować i monitorować przyjmowane leki, witaminy i suplementy. Nowy system wprowadza też nowe personalizowane tarcze, takie jak tarcza księżycowa i Metropolitan, ulepszoną aplikację Trening, śledzenie faz snu czy unikalną funkcję Historia migotania przedsionków. Pojawia się również opcja roamingu międzynarodowego.

Źródło: Apple

Apple Watch Series 8 zachował niegasnący wyświetlacz Retina z mocnym szkłem odpornym na pęknięcia. Bateria wystarczy na 18 godzin użytkowania, ale dodano również Tryb niskiego zużycia baterii, dzięki któremu można przedłużyć działanie na jednym ładowaniu do 36 godzin, zachowując dłuższy kontakt ze światem. Nowy tryb tymczasowo wyłącza wybrane czujniki i funkcje lub ogranicza ich działanie. Dotyczy to m.in. niegasnącego wyświetlacza Retina, samoczynnego rozpoczęcia treningu i powiadomień o pracy serca.

Źródło: Apple

Apple Watch Series 8 i Apple Watch SE można zamówić już dziś, a w sprzedaży będą dostępne w piątek, 16 września.

Źródło: Apple

Urządzenie będzie dostępne z różnymi wykończeniami i kolorami koperty oraz wieloma rodzajami pasków. Apple Watch Series 8 jest dostępny z kopertą z aluminium lub stali nierdzewnej w dwóch rozmiarach: 41 mm i 45 mm. Pasują do niego wszystkie paski. Koperta Apple Watch Series 8 z aluminium jest dostępna w kolorze księżycowej poświaty, północy i srebrnym oraz w edycji (PRODUCT)RED, a koperta ze stali nierdzewnej – w kolorze srebrnym, mocnego grafitu i złotym. W Apple Watch Studio model Apple Watch Series 8 można połączyć z dowolnym paskiem z tej samej kolekcji.

Apple Watch SE

Najnowszy Apple Watch SE łączy zaawansowaną funkcjonalność z nową, przystępną ceną. Do udoskonaleń wprowadzonych w tym modelu należy zaawansowany, dwurdzeniowy procesor SiP S8, ten sam co w Apple Watch Series 8 i Apple Watch Ultra. Dzięki temu smartwatch może obsługiwać funkcję Wykrywanie wypadków oraz roaming międzynarodowy.

Źródło: Apple

Apple Watch SE ma tę samą co dotąd kopertę, ale jej spód pokrywa nowa dopasowana płytka wykonana z kompozytu nylonowego, dzięki czemu urządzenie jest lekkie jak nigdy. Z watchOS 9 użytkownicy Apple Watch SE mogą korzystać z nowej aplikacji Kompas i zaawansowanych funkcji do dbania o kondycję fizyczną i dobre samopoczucie. Apple Watch SE jest dostępny z aluminiową kopertą 40 mm lub 44 mm w kolorze północy, księżycowej poświaty i srebrnym. Pasują do niego wszystkie paski.

Apple Watch Series 8 jest dostępny już od 2399 zł, a Apple Watch SE – od 1499 zł.

Apple Watch Ultra

Ten model zaprojektowano z myślą o sportach wytrzymałościowych i intensywnej eksploatacji, która wymaga od urządzenia niezwykłej trwałości. Apple Watch Ultra ma tytanową kopertę 49 mm i płaskie szafirowe szkło przednie, za nim umieszczono najjaśniejszy i największy wyświetlacz wśród dotychczasowych zegarków producenta (nawet 200 nitów). Wydłużono też czas pracy aż do 36 godzin, które wydłużyć można do 60 godzin z Trybem niskiego zużycia energii. Dodano też nowy przycisk czynności w kontrastującym kolorze pomarańczowym, który można łatwo zaprogramować tak, by zapewniał szybki dostęp do różnych funkcji, takich jak Treningi czy Punkty trasy i Ślad w apce Kompas.

Źródło: Apple

Ludzie na całym świecie dokonują odkryć i wyczynów sportowych, które zainspirowały nas do tego, by stworzyć zupełnie nową kategorię Apple Watch przeznaczoną do nowych i ekstremalnych zastosowań. W efekcie powstał najwytrzymalszy i najwszechstronniejszy jak dotąd Apple Watch. Apple Watch Ultra to wszechstronne narzędzie pozwalające użytkownikom przesuwać granice swoich możliwości, gdy przeżywają przygody, ćwiczą wytrzymałość lub eksplorują świat – powiedział Jeff Williams, dyrektor operacyjny Apple.

Zegarek wyposażono ponadto w trzy wbudowane mikrofony, które zapewnią wysokość jakość dźwięku podczas połączeń głosowych niezależnie od warunków, w jakich się znajdujemy. Adaptacyjny algorytm kształtowania wiązki sprawia, że gdy mikrofony rejestrują głos, hałasy z otoczenia są tłumione, więc każde słowo słychać nadzwyczaj wyraźnie.

Źródło: Apple

Apple Watch Ultra to niewiarygodne narzędzie dla osób uprawiających sporty wytrzymałościowe lub pragnących przekraczać własne granice. Jest pierwszym zegarkiem Apple Watch, w którym zastosowano precyzyjny GPS o podwójnej częstotliwości, obsługującym jednocześnie dwa pasma GPS, L1 i najnowsze L5, oraz nowe algorytmy pozycjonowania. Jeszcze żaden Apple Watch nie miał tak dokładnego systemu GPS jak Apple Watch Ultra. Dzięki temu dane dotyczące dystansu, tempa i trasy, które dostarcza użytkownikom na treningach i zawodach, są maksymalnie precyzyjne.

Smartwatch został zaprojektowany z myślą o sportach wodnych, w tym także ekstremalnych, takich jak kitesurfing i wakeboarding, a z nową aplikacją Oceanic+ można go zabrać na nurkowanie rekreacyjne na głębokość do 40 metrów. Apple Watch Ultra sprawdza się podczas aktywności pod wodą, ponieważ uzyskał klasę wodoodporności WR100. Apple Watch Ultra otrzymał również certyfikat EN 13319. To globalny standard jakości akcesoriów nurkowych, w tym głębokościomierzy, któremu ufają nurkowie rekreacyjni na całym świecie.

Źródło: Apple

Na pokładzie nie zabrakło też funkcji ułatwiających komunikację czy dbanie o zdrowie, takich jak monitorowanie tętna przez aplikacje EKG i Tlenu we krwi, są też pierścienie aktywności i aplikacja Uważność, a także wiele innych rozwiązań prozdrowotnych, poprawiających bezpieczeństwo lub upraszczających nawigację.

Cena Apple Watch Ultra to 4799 zł.

Wisienką na torcie były słuchawki AirPods Pro nowej generacji

W lekkiej i kompaktowej konstrukcji umieszczono chip H2 ulepszający wrażenia akustyczne i zwiększający dwukrotnie ilość redukowanego hałasu. Mamy też nowy przetwornik dźwięku o niskim poziomie zniekształceń i specjalny wzmacniacz słuchawki, dzięki którym urządzenie generuje głębsze basy i krystalicznie czysty dźwięk w szerszym zakresie częstotliwości. Słuchawki zapewniają ponadto błyskawiczne parowanie ze wszystkimi urządzeniami Apple, a także mają dłuższy czas pracy baterii, bo wydłużono go o 1,5 godziny w stosunku do pierwszej generacji. Przy włączonej aktywnej redukcji hałasu działają sześć godzin, ale ten czas można wydłużyć, używając etui ładującego, wówczas jest to 30 godzin przy włączonej redukcji szumów.

Źródło: Apple

Samo etui też uległo przeprojektowaniu, jest ono odporne na wodę i pot, a także wyposażone uchwyt na smycz, by zawsze mieć je pod ręką. Funkcja Znajdowanie dokładne dostarcza użytkownikom iPhone’a z czipem U1 precyzyjne wskazówki, które pozwalają zlokalizować zgubione etui ładujące. Na pokładzie znalazł się też głośnik emitujący głośniejsze sygnały dźwiękowe, które dodatkowo ułatwiają poszukiwania.

Źródło: Apple

AirPods Pro (2. generacji) będzie można zamawiać online i w aplikacji Apple Store od piątku, 9 września. W sklepach będą dostępne od piątku, 23 września. Cena? 1449 zł.