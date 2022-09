Lenovo ulepszyło swoje składane laptopy. ThinkPad X1 Fold 2022 otrzymał większy ekran OLED

Składany laptop – coś rzeczywiście potrzebnego, czy bardziej po prostu bajeranckiego? Nie mówię tutaj o składaniu go w tradycyjny sposób (ekran-klawiatura), a składaniu właśnie samego ekranu. Bez względu na to, jaką odpowiedź udzielicie na to pytanie, Lenovo widzi w tym rynku potencjał (zapewne podkreślany zyskami), czego przejawem jest ulepszony ThinkPad X1 Fold na 2022 rok. To druga generacja modelu, który zadebiutował w 2020 roku i którego będzie można kupić w IV kwartale 2022 roku w cenie 2499$.

ThinkPad X1 Fold 2022 już po premierze. Oto jak Lenovo ulepszyło swoje składane laptopy

ThinkPad X1 Fold 2022 to w skrócie większy rozkładany wyświetlacz OLED z cieńszymi ramkami, smuklejsza obudowa i zwiększona wydajność. W tej generacji postawiono na chłodzone innowacyjnymi arkuszami grafitowymi procesory Intel U9 Core i5 oraz i7 ze zintegrowanym układem graficznym Iris X, który współpracuje z maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5 RAM i 1 TB pamięci masowej PCIe 4.0. Za zasilanie odpowiada 48-Wh akumulator z obsługą 65-watowego szybkiego ładowania.

Najważniejszym w tym modelu jest oczywiście sam ekran OLED. Ten rozkłada się na nowym zawiasie w kształcie dzwonu i po całkowitym rozłożeniu zapewnia ekran o przekątnej 16,3 cala w formacie 4:3, rozdzielczości 2024 x 2560, 600-nitowej jasności w trybie HDR i obsługą 100% gamy kolorów DCI-P3 i wizualizacji Dolby Vision.

Po złożeniu w pół, górna połowa ekranu zaczyna pełnić funkcję 12-calowego wyświetlacza, a ta dolna może np. ugościć klawiaturę dotykową. W praktyce ThinkPad X1 Fold mierzy 176,4 x 276,2 x 17,4 mm po złożeniu i 276,1 x 345,7 x 8,6 mm po rozłożeniu do formatu tabletu. Waży przy tym zaledwie 1,28 kg i został przetestowany zgodnie z normami wytrzymałości MIL-STD-810H, a przy tym oferuje dwa porty Thunderbolt 4, jeden USB-C 3.2 Typu 2 oraz zestaw łączności Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E oraz sieć mobilną 5G Sub 6.

Do zestawu można dołączyć opcjonalną podświetlaną klawiaturę Bluetooth z haptycznym touchpadem, rozbudowaną podstawkę i magnetyczny rysik.