Nie uwierzysz, do czego można wykorzystać nanocząstki aluminium. Nadchodzi nowy sposób produkcji paliw?

Chemicy opracowali nową metodę wytwarzania nanocząstek aluminium, które są rozszczepiane na wodę, generując tym samym wodór w temperaturze pokojowej. Proces ten może przydać się do produkcji paliw przyszłości.

Aluminium to wysoce reaktywny metal, który może usuwać tlen z cząsteczek wody i generować wodór. Przez lata naukowcy próbowali znaleźć skuteczne i opłacalne sposoby wykorzystania reaktywności aluminium do wytwarzania czystego paliwa wodorowego. Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz (UC Santa Cruz) pokazują, że łatwo produkowany kompozyt galu i aluminium tworzy nanocząstki aluminium, które szybko reagują z wodą w temperaturze pokojowej, dając duże ilości wodoru. Gal można łatwo odzyskać do ponownego użycia. Szczegóły opisano w czasopiśmie Applied Nano Materials.

Nie potrzebujemy żadnego wkładu energii, a wodór bąbelkuje jak szalony. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. prof. Scott Oliver z UC Santa Cruz

Nowy sposób produkcji wodoru

Reakcja aluminium i galu z wodą jest znana od lat 70. ubiegłego wieku. Działa, ponieważ gal usuwa pasywną powłokę tlenku aluminium, umożliwiając bezpośredni kontakt aluminium z wodą. Nowe badanie zawiera jednak kilka innowacji.

Badanie narodziło się podczas rozmowy, jaką odbyłem z Isai Lopezem, studentem, który obejrzał kilka filmów i zaczął eksperymentować z aluminiowo-galowym wytwarzaniem wodoru w swojej domowej kuchni. Nie robił tego w sposób naukowy, więc umówiłem go z absolwentem, aby przeprowadzić prawdziwe badania. Pomyślałem, że będzie to dobra praca dyplomowa dla niego, aby zmierzyć wydajność wodoru z różnych proporcji galu i aluminium. prof. Bakthan Singaram z UC Santa Cruz

Poprzednie badania wykorzystywały głównie bogate w aluminium mieszaniny aluminium i galu, lub w niektórych przypadkach bardziej złożone stopy. Ale laboratorium prof. Singarama odkryło, że produkcja wodoru wzrosła w przypadku kompozytu bogatego w gal. Tempo produkcji wodoru było tak niespodziewanie wysokie, że badacze uznali, że musi być coś innego w tym bogatym w gal stopie.

Używając skaningowej mikroskopii elektronowej i dyfrakcji rentgenowskiej, badacze wykazali tworzenie się nanocząstek aluminium w kompozycie galu z aluminium w proporcji 3:1, co uznali za optymalny stosunek do produkcji wodoru.

Gal oddziela nanocząstki i powstrzymuje je przed agregacją w większe cząstki. Ludzie zmagali się z tworzeniem nanocząstek aluminium, a tutaj produkujemy je w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego i temperatury pokojowej. prof. Bakthan Singaram

Chociaż gal nie występuje obficie i jest stosunkowo drogi, może być odzyskany i ponownie wykorzystany wiele razy bez utraty skuteczności. Jednak dopiero okaże się, czy proces ten może być skalowany do praktycznego wykorzystania w komercyjnej produkcji wodoru.