Nowy telewizor The Frame dostaje rewolucyjny matowy ekran

Telewizory The Frame zyskały ogromną popularność głównie dzięki temu, że nie do końca przypominają klasyczne telewizory. Wymienne ramki, możliwość wyświetlania na nich dzieł sztuki, to wszystko sprawia, że urządzenie możemy wkomponować w wystrój wnętrza tak, jak tylko chcemy.

The Frame nie jest zwykłym telewizorem

The Frame cechuje się unikatowym designem, ale przede wszystkim — rozbudowanymi możliwościami personalizacji. Tradycyjny telewizor możemy albo powiesić na ścianie, albo postawić na komodzie/ dedykowanej szafce. W każdym przypadku stanowi on poniekąd centralny punkt pomieszczenia, bo od razu rzuca się w oczy, gdy tylko przekroczymy próg pokoju. W przypadku The Frame jest już nieco inaczej, właśnie dzięki personalizacji i różnym opcjom montażu. Jeśli mamy na ścianie powieszone obrazy lub zdjęcia, natomiast korzystając z wymiennych, ramek możemy wkomponować pomiędzy nie telewizor, a wybierając odpowiednie dzieło sztuki ze sklepu Art Store (lub własną fotografię) – zmienimy telewizor w obraz.

Design Obrazu (wraz z możliwością wyboru rozmiaru i koloru passe-partout oraz z opcją wymiany ramek daje nam wiele możliwości w zakresie dopasowania. Do tego mamy Tryb Sztuka i wspomniany już sklep Art Store, dający dostęp do wielu dzieł sztuki, choć oczywiście mamy też możliwość wyświetlania własnych zdjęć w ciekawej formie.

Samsung z każdą kolejną generacją jeszcze bardziej rozwija swój flagowy telewizor Lifestyle’owy. W tym roku wprowadzono nową Matową Powłokę Ekranu, by można było cieszyć się obrazem praktycznie bez refleksów światła.

Dzięki zastosowanej technologii światło sztuczne i naturalne nie odbija się od ekranu, co pozwala oglądać ulubiony serial lub kontemplować dzieło sztuki pełne detali i tekstur, które wcześniej umykały – wszystko to nawet w słoneczny dzień bez refleksów światła.

Patrząc na specyfikację, mamy tutaj ekran QLED ze 100% Natężeniem Kolorów. Samsung zastosował tu wydajny procesor AI Quantum 4K, który odpowiada m.in. za skalowanie obrazu do 4K z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii głębokiego uczenia. W praktyce pozwala to na wyświetlanie treści, których źródło jest np. w Full HD można oglądać w rozdzielczości zbliżonej do 4K. Producent zadbał również o naz wzrok — odpowiada za to funkcja Komfort dla Oczu, która automatycznie dopasuje jasność obrazu i temperaturę kolorów w zależności od pory dnia i natężenia światła zewnętrznego.

Choć największą rolę odgrywa tutaj obraz, nie pominięto także kwestii dźwięku, w końcu, by móc w pełni cieszyć się wyświetlanymi treściami, konieczna jest też odpowiednia oprawa audio. Mamy tu więc Technologię Dźwięku Podążającego za Obiektywem i wbudowany system głośników (2.0.2) wraz z technologią Dolby Atmos. A jeśli macie kompatybilny soundbar Samsung z Q-Serii, to dzięki funkcji Q-Symphony będziecie mogli cieszyć się dodatkowo wzmocnionym i bardziej wciągającym dźwiękiem.

Nie można też zapominać, że chociaż The Frame może być jednym z dzieł sztuki na naszej ścianie, jest to również centrum domowej rozrywki z dostępem do całej gamy rozwiązań Samsunga. Nie zabrakło oczywiście dostępu do popularnych aplikacji VOD, takich jak Player, HBO Max czy Netflix.