Półprzewodniki wracają, ale branża boi się spadku popytu. Będą zalegać w magazynach?

Widmo zbliżającej się recesji oraz stale rosnąca inflacja hamują popyt konsumentów na nową elektronikę oraz samochody. Półprzewodniki trafiają głównie do obu tych kategorii więc nie będzie zaskoczeniem, że najwięksi producenci chipów korygują wcześniejsze prognozy dotyczące sprzedaży w najbliższych kilku kwartałach.

Po wybuchu pandemii dużo chętniej kupowaliśmy elektronikę użytkową, która była nam potrzebna zarówno do pracy, jak i na czas wolny. Rządy wielu krajów oferowały pieniądze z transferów socjalnych, które dodatkowo napędziły popyt na komputery, smartfony i konsole. Zakupowy boom i zakłócenie łańcuchów dostaw wywołało problemy z dostępnością chipów.

Brak mikroprocesorów wyjątkowo mocno odbił się na branży motoryzacyjnej – wiele zakładów zostało zmuszonych do zatrzymania produkcji samochodów. Wielkim wysiłkiem było również okupione zdobycie nowej konsoli do gier czy profesjonalnej karty graficznej do komputera. Sytuację na rynku półprzewodników komentuje Paweł Majtkowski, analityk eToro.

Znaczny wzrost popytu na produkty konsumenckie, był źródłem boomu w okresie pandemii. Teraz te same przyczyny wywołały stagnację, bowiem konsumenci odczuwając skutki rosnącej inflacji i nadchodzącej recesji, ograniczają swoje wydatki na zakupy. Dotyczy to praktycznie całego świata, w tym także Azji – podkreśla Majtkowski.

Aż 31% światowej produkcji procesorów zaspokaja potrzeby rynku komputerowego. Drugie tyle trafia do smartfonów oraz telekomunikacji. Przemysł motoryzacyjny konsumuje 12%

Według szacunków World Semiconductor Trade Statistics wartość światowego rynku procesorów osiąga obecnie wartość 633 mld dolarów, a globalna sprzedaż chipów w 2022 ma być wyższa o 13,9% rok do roku. To tyle z dobrych wiadomości, bo wcześniejsze prognozy mówiły o wzroście na poziomie 16,3%.

Warto przypomnieć, że globalny rynek smartfonów według analiz Counterpoint Research w drugim kwartale tego roku skurczył się o 9% rok do roku i 10% kwartał do kwartału. Kryzys widać też na rynku komputerowym, który według ostatniego raportu Gartnera zanotował w II kwartale największy od dekady spadek.