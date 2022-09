Kupujecie nowe DDR5? Koniecznie to przeczytajcie! Profile XMP i EXPO ułatwią Wam życie

Do tej pory tylko Intel miał pamięci DDR skrojone specjalnie pod swoje procesory, ale to właśnie się zmieniło. Firma AMD zaprezentowała światu swoją własną alternatywę dla profili XMP w postaci całkowicie otwartej i wolnej od opłat licencyjnych technologii EXPO, dzięki której na rynek będą trafiać pamięci DDR5 skonfigurowane specjalnie pod procesory Ryzen. Są jednak szanse, że wyjątkowość DDR5 sprawi, że profile XMP i EXPO będą dostępne jednocześnie w określonej pamięci.

Przy kupnie nowych DDR5 profile XMP i EXPO ułatwią Wam życie w wyborze najwydajniejszego modelu w danej cenie

Intel Extreme Memory Profile (XMP) towarzyszą nam już od dłuższego czasu i wcale nie są dostępne tylko od DDR4, bo nawet odległe historycznie DDR3 również mogły skorzystać z tego dodatku. To nic innego, jak specjalne predefiniowane i z góry określone ustawienia modułów pamięci, które wpływają przede wszystkim na ich taktowanie, opóźnienia i napięcie.

Profile XMP zwyczajnie podkręcają pamięci, pozwalając uzyskać systemowi jeszcze wyższą wydajność, ale jako że procesory różnią się między sobą, AMD w dążeniu do zapewniania możliwie najwyższej wydajności, musiało stworzyć alternatywę dla XMP w postaci EXPO. Dzięki temu firma będzie mogła opracowywać profile idealne dla swoich procesorów, stawiając na możliwie najlepsze połączenie taktowania i opóźnień w dążeniu do najwyższej wydajności lub stabilności.

Innymi słowy, kupując pamięci DDR5 do połączenia z procesorem Intela, sensowne będzie wybranie modeli XMP, a kupując je do duetu z Ryzenem 7000 od AMD, oczywistym będzie wybór DDR5 z profilami EXPO. Są jednak szanse na to, że producenci ułatwią nam decyzję i zapewnią bardziej wszechstronne pamięci (via Bilibili).

Możliwe jest zaimplementowanie tych obu odmiennych profili podkręcania pamięci DDR5 w jednym modelu, bo te technologie zachowają swoje główne profile osobno. Wszystko dzięki temu, że profile SPD (Serial Presence Detect) mają różne bajty i bloki, przez co mogą być przechowywane na module bez wpływu na ustawienia konkurencji.