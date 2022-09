Pierwszy na świecie robot został prezesem firmy. Kyle Reese przechodzi w tryb gotowości

Chiński developer gier NetDragon Websoft wyznaczył wirtualnego człowieka wspieranego przez sztuczną inteligencję na stanowisko dyrektora generalnego. Pani robot nazwana Tang Yu rozpoczęła niedawno pracę w głównej spółce zależnej, Fujian NetDragon Websoft. Ma wesprzeć podejmowanie decyzji w codziennej działalności.

Robot ma zapewnić bardziej efektywny system zarządzania ryzykiem. Będzie również wykorzystywana jako centrum danych w czasie rzeczywistym i narzędzie analityczne dla zarządu. Do obowiązków wirtualnej szefowej należy również zapewnienie pracownikom sprawiedliwego środowiska pracy.

Założyciel firmy NetDragon, dr Dejian Liu tłumaczy, że decyzja podyktowana jest wiarą w sztuczną inteligencję jako przyszłościową metodę na zarządzanie przedsiębiorstwem

NetDragon to jeden z najbardziej szanowanych i znanych developerów gier online w Chinach. Firma została założona w 1999 roku i wyprodukowała do tej pory wiele popularnych gier, w tym Eudemons Online, Heroes Evolved, Conquer Online i Under Oath. NetDragon zaczęła również w ostatnich latach skalować swoją działalność edukacyjną online.

Mianowanie Tang Yu na stanowisko CEO ma być wyrazem zaangażowania w rzeczywiste wykorzystanie SI do zmiany sposobu, w jaki firma prowadzi działalność. NetDragon będzie nadal rozwijać algorytmy stojące za Tang Yu, aby zbudować otwarty, interaktywny i wysoce przejrzysty model zarządzania.

Czytaj też: Nasze telefony zbierają o nas więcej danych niż się spodziewacie. Oto kilka sposobów

Docelowo chiński developer gier chce stopniowo przekształcać się w społeczność roboczą opartą na koncepcji Metaverse, co pozwoli m.in przyciągnąć znacznie szerszą bazę talentów. Tutaj zaczynam powoli kręcić głową z niedowierzaniem, że to naprawdę zaczyna się dziać.

Od tego momentu przewiduję dwa scenariusze. Gdzieś na świecie zobaczymy nagiego mężczyznę w alejce, wysłanego z powrotem przez kontinuum czasoprzestrzeni, by porwać tego, kto to wymyślił. Drugi scenariusz to droga do lepszego świata i społeczeństwa dla wszystkich, do czego jakoś nie jestem jeszcze przekonany.