Mobilny system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu wystrzelił. To MSHORAD firmy Saab

Szwedzki koncern Saab Group w ramach współpracy z czeską firmą SVOS postanowił oprzeć mobilny system obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu MSHORAD (Mobile Very Short Range Air Defense) na samochodzie terenowym. Prezentacji tego połączenia doczekaliśmy się już dawno, ale dopiero teraz Saab przeprowadził oficjalny test MSHORAD. To mobilny system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu, mający za zadanie niszczyć powietrzne zagrożenia na niewielkim dystansie.

MSHORAD przetesowany. To kompleksowy mobilny system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu

Saab ogłosił przeprowadzenie pierwszego testu ogniowego opracowanego niedawno systemu Mobile Short-Range Air Defence (MSHORAD) dla publiczności złożonej z różnych delegacji narodowych (łącznie 15 krajów) na żywo. Miało to miejsce 30 sierpnia w Karlskoga w Szwecji i w ramach pokazu w serii prób system zidentyfikował, namierzył i z powodzeniem zaangażował kilka celów.

Te udane ostrzały dowodzą, że mamy w pełni sprawne mobilne rozwiązanie obrony powietrznej. Te celne trafienia podkreślają wartość tego, że jeden dostawca jest w stanie dostarczyć wszystko, od radaru do jednostki strzelającej, a w tym rozwiązanie GBAD C2. Połączenie naszego radaru Giraffe 1X i mobilnej jednostki odpalającej RBS 70 NG to idealne dopasowanie do rozwiązania o najwyższej klasie zasięgu, pokrycia wysokościowego i wykrywalności – powiedział Stefan Öberg, szef jednostki Saab Missile Systems.

Łącznie przeprowadzono pięć udanych odpaleń z udziałem mobilnej wyrzutni pocisków RBS 70 NG na pojeździe MARS-S330 przeciwko różnym celom za dnia i w nocy. W grę wchodził m.in. dron, jak i symulowany helikopter, a podczas jednego ze scenariuszy celownik zamontowany na pojeździe został zdjęty i skonfigurowany jako przenośna jednostka strzelająca.

Widoczny powyżej pojazd doczekał się wyrzutni z trzema pociskami RBS 70 NG, dzięki którym można go określić mianem samobieżnego systemu ochrony przed zagrożeniami powietrznymi. Te pociski są naprowadzane na cele za pomocą wiązki lasera i mogą zwalczać je na pułapie do 5 kilometrów i w odległości do 8 km niezależnie od pory dnia i pogody.

Oglądając prezentację systemu, można odnieść wrażenie, że cały system znalazł się na jednej platformie. W praktyce jednak radar systemu został zamontowany w tej implementacji na towarzyszących jednostce ogniowej wozach dowodzenia i łączności Mobile Radar Unit, które współpracują z systemami dowodzenia i kontroli (C2). Sam w sobie wielofunkcyjny radar 3D Giraffe 1X “zapewnia wykrywanie w 360 stopniach, szybkie i dokładne wyszukiwanie celów i wysoki zasięg”.