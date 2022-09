Doczekaliśmy się. Seria Huawei Mate 50 zadebiutowała oficjalnie

Z powodu sankcji nałożonych przez USA Huawei musiał zmienić swój harmonogram premier i na kolejne modele Mate musieliśmy czekać aż rok. Dziś bowiem ogłoszono serię Huawei Mate 50, która składa się z aż czterech smartfonów.

Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS i Mate 50E, czyli premiera nowej serii Huawei

Jeśli zerkniemy na serię całościowo, to poszczególne modele mają ze sobą wiele wspólnego. Podstawowy Mate 50, Mate 50 Pro i Mate 50 RS dostały ten sam układ — Snapdragon 8+ Gen 1 (w wersji 4G), system operacyjny HarmonyOS 3, przewodowe ładowanie z mocą 66 W i bezprzewodowe 50 W (takie samo ładowanie jest też w Mate 50E), a także stopień ochrony IP68. Do tego mamy również główny aparat 50 Mpix z technologią zmiennej przysłony. Wedle słów producenta, możemy wybrać spośród 10 ustawień przysłony od f/1,4 do f/4. Huawei, jak dobrze wiemy, zakończył już współprace z firmą Leica, opracował więc własne rozwiązanie w zakresie fotografii mobilnej – XMAGE.

Dodatkowo mamy tutaj łączność satelitarną za pośrednictwem chińskiej konstelacji Beidou. Ta funkcja umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych i informacji o lokalizacji przez satelitę, chociaż nie można odbierać wiadomości za pośrednictwem tego standardu łączności.

Zerknijmy jednak bardziej szczegółowo na specyfikację nowych smartfonów

Główne skrzypce gra tutaj zdecydowanie model Pro. Wyposażony w 6,74-calowy ekran OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i 10-bitową głębią kolorów przy rozdzielczości 1212 x 2616 pikseli. W oczy od razu rzuca się spore wcięcie w ekranie, to w nim umieszczono ultraszerokokątny aparat 13 Mpix z przysłoną f/2,4 i czujnik 3D ToF, który służy również jako zaawansowany czujnik odblokowywania telefonu przy pomocy twarzy.

Z tyłu mamy wspomniany wcześniej czujnik 50 Mpix Sony IMX900 z OIS, ultraszerokokątny aparat 13 Mpix i teleobiektyw 64 Mpix, również z OIS. Procesor wspierany jest przez 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Jeśli zaś chodzi o baterię, smartfon zasilany jest przez ogniwo o pojemności 4700 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66W i bezprzewodowym 50 W.

Model podstawowy dostał 6,7-calowy ekran OLED z HDR, rozdzielczością 2700 x 1224 pikseli i odświeżaniem 90 Hz. Z przodu dostajemy okrągły otwór na 13-megapikselowy ultraszerokokątny aparat do selfie z kątem widzenia 100 stopni. Na okrągłej wyspie z tyłu, prócz 50-megapikselowego czujnika głównego ze zmienną przysłoną mamy obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix (też z OIS). Bateria jest nieco mniejsza niż w modelu Pro – 4460 mAh, ale obsługuje takie samo ładowanie. Do wyboru jest też więcej konfiguracji pamięci, bo mamy 8 lub 12 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej.

Zostały nam jeszcze dwa modele – Mate 50 RS i Mate 50E. W przypadku tego pierwszego, mamy w zasadzie taką samą specyfikację co w modelu Pro, za wyjątkiem teleobiektywu. Ten został zmieniony na 48-megapikselowy obiektyw makro (także z OIS). Największa różnica sprowadza się do bardziej efektownej wizualnie obudowy ceramicznej.

Huawei Mate 50E to słabsza wersja modelu podstawowego, więc dokonano kilku zmian, a w zasadzie jednej głównej. Ekran pozostał ten sam, tak samo, jak konfiguracja pamięci, pojemność baterii i ładowanie. Gdzie więc te ustępstwa? Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 został zamieniony na SoC Snapdragon 778.

Seria Huawei Mate 50 – ceny

Nie zabrakło też informacji o cenach, te oczywiście są cenami na rynek chiński, bo Huawei jeszcze nie ogłosił szczegółów dotyczących globalnej dystrybucji serii.

Huawei Mate 50:

8 GB/128 GB – 4999 juanów (~3430 zł),

8 GB/256 GB – 5499 juanów (~3780 zł),

8 GB/512 GB – 6499 juanów (~4460 zł),

Huawei Mate 50 Pro:

12 GB/256 GB – 6799 juanów (~4670 zł),

12 GB/512 GB – 7799 juanów (~5360 zł),

Huawei Mate 50E:

8 GB/128 GB – 3999 juanów (~2750 zł),

8 GB/256 GB – 4499 juanów (~3090 zł).

Huawei Mate 50 RS dostępny jest tylko w wersji 12 GB/512 GB kosztującej 12999 juanów (~8920 zł).