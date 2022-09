Seria Oppo Reno8 w końcu debiutuje w Europie. Przyjrzyjmy się cenom i specyfikacji tych smartfonów

Długo trwało, zanim seria Oppo Reno 8 w końcu dotarła do Europy. Wcześniej zadebiutowała w Chinach i na kilku światowych rynkach, ale dopiero teraz producent zdecydował się na jej premierę na Starym Kontynencie. Przyjrzyjmy się więc specyfikacjom, cenom i dostępności tych urządzeń.

Specyfikacja Oppo Reno8 i Reno8 Pro

Zaczynając od modelu podstawowego, ten został wyposażony w układ Dimensity 1300 wspierany przez 8 GB pamięci RAM (LPDDR4X) oraz 256 GB pamięci wbudowanej (UFS 3.1). W przypadku Reno8 Pro, Oppo postawiło na chipset Dimensity 8100 Max z procesorem graficznym Mali-G610 MC6 i układem obrazowania MariSilicon X. Do dyspozycji użytkownika także w tym przypadku jest jedynie 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Oppo Reno8

W obu smartfonach znalazła się bateria o pojemności 4500 mAh, obsługująca szybkie ładowanie SuperVOOC 80W, dzięki któremu naładujemy smartfon do 50% w zaledwie 11 minut. Zadbano też o żywotność ogniwa dodając technologie Battery Health Engine, która zmniejsza degradację baterii, wydłużając jej życie do 1600 cykli ładowania.

Jak już wspomnieliśmy, Oppo Reno8 Pro wyposażono w układ MariSilicon X, więc zdjęcia robione tym modelem będą lepsze. Jednak konfiguracja aparatów jest w obu modelach taka sama. Mamy więc aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX766), 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny z polem widzenia 112° i 2-megapikselowy aparat makro. Z przodu zaś znalazł się czujnik 32 Mpix.

Oppo Reno8 Pro

Podstawowy Reno8 ma 6,4-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Różnicą pomiędzy nim a wariantem Pro jest przekątna wyświetlacza, Reno8 Pro ma 6,7 cala, odświeżanie 120 Hz i dodatkowo oferuje obsługę HDR10+.

Oprócz tych dwóch modeli pojawił się jeszcze Oppo Reno8 Lite

Trzeci model jest już mnie wyposażony niż powyższe, jest to też najbardziej budżetowy smartfon w tej serii. Dostajemy tutaj 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 60 Hz. W okrągłym otworze w lewym górnym rogu umieszczono 16-megapikselowy aparat do selfie, a z tyłu potrójny moduł z aparatem głównym 64 Mpix i dwoma czujnikami po 2 Mpix do makro i pomiaru głębi.

Oppo Reno8 Lite napędza układ Snapdragon 695 5G z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Tak jak w przypadku pozostałych modeli będzie dostępny tylko jeden wariant pamięci. Jeśli chodzi o baterię, mamy tutaj ogniwo 4500 mAh z ładowaniem 33 W.

Wszystkie trzy smartfony działają pod kontrolą Androida 12 z nakładką ColorOS 12.

Ceny smartfonów z serii Oppo Reno8

Na razie nie poznaliśmy szczegółów dotyczących dostępności serii w naszym kraju, ale spodziewamy się, że tak jak poprzednie generacje i ta do nas dotrze. Znane nam są jednak oficjalne europejskie ceny i te prezentują się następująco: