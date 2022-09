Premiera nowego kompaktowego smartfona premium od Sony. Oto Xperia 5 IV

Sony zaprezentowało właśnie kolejny model z serii Xperia. Kompaktowy smartfon premium to idealne urządzenie dla twórców i odbiorców treści. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, co do zaoferowania ma Sony Xperia 5 IV.

Kreatywność w kompaktowym wydaniu — Sony wprowadza kompaktowy smartfon klasy premium Xperia 5 IV dla twórców i odbiorców treści

Jak przystało na urządzenie premium, Sony sięgnęło w nowej Xperii po flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który zapewni odpowiednią wydajność zarówno podczas codziennego użytkowania, jak i podczas grania. Ta czynność zresztą będzie na tym smartfonie prawdziwą przyjemnością, bo producent zadbał o liczne ulepszenia dla graczy. Wyświetlacz ma natywną częstotliwość 120 Hz, a dzięki osłabianiu rozmycia ruchu z częstotliwością 240 Hz obraz gry jest płynny i wyraźny. Próbkowanie dotyku również jest na poziomie 240 Hz, co także ułatwi granie. Sony dodało także funkcję Pomocnik gracza, optymalizująca ustawienia obrazu i dźwięku w celu stworzenia najlepszych warunków do gry.

Za zasilanie odpowiada tutaj bateria o pojemności 5000 mAh, więc nie trzeba będzie się martwić, że podczas grania czy tworzenia, smartfon szybko się rozładuje. A skoro przy tworzeniu jesteśmy, to tak jak można było tego oczekiwać, Sony położyło ogromny nacisk na możliwości fotograficzne smartfona Xperia 5 IV. Urządzenie wyposażono w technologie znane z flagowca Xperia 1 IV i aparatów Alpha. Mamy więc Eye AF, śledzenie obiektu czy przetworniki obrazu we wszystkich trzech obiektywach obsługują odczyt 120 klatek na sekundę. Pozwala to nagrywać sceny z życia w jakości 4K 120 kl./s i odtwarzać je w zwolnionym tempie (do 5 razy). Do autoportretów filmowych i wideoblogów można z kolei wykorzystać 12-megapikselowy aparat z przodu, który pozwala rejestrować obraz 4K HDR o niezwykłej skali kontrastów i uzyskać wyraźne autoportrety w trudnych warunkach, takich jak intensywne odblaski czy słabe oświetlenie.

Warto wspomnieć, że smartfon Sony Xperia 5 IV posłużył do nakręcenia całego materiału do teledysku „People Pleaser”, który promuje najnowszy singiel wschodzącej gwiazdy Sony Music — piosenkarki Cat Burns.

Wszystkie zarejestrowane treści, a także wszystko inne zobaczymy na 6,1-calowym wyświetlaczu OLED HDR FHD+ 21:9, który jest do 50% jaśniejszy niż w poprzednim modelu z serii 5. Za lepszy obraz odpowiada technologia Real Time HDR Drive, która rekonstruuje i płynnie wyświetla przejścia tonalne w prześwietlonych i niedoświetlonych fragmentach obrazu. Dzięki tym ulepszeniom zawartość ekranu pozostaje wyraźnie widoczna nawet w jasnych miejscach na świeżym powietrzu. Sony nie zapomniało też o technologii Dolby Atmos, zapewniając tym samym świetnej jakości dźwięk, a także o złączu słuchawkowym 3,5 mm dla każdego, kto chce cieszyć się muzyką czy filmami także poza domem.

Na koniec wspomnimy, że Sony Xperia 5 IV to bardzo wytrzymały telefon. Przód i tył chroni szło Corning Gorilla Glass Victus, a do tego urządzenie zabezpieczone jest przed wodą i pyłem — spełnia wymogi stopnia ochrony IP65/68.

Jego cena jest jeszcze nieznana, ale jak poinformowało Sony, Xperia 5 IV wejdzie do sprzedaży już w połowie września i będzie dostępna w wersji czarnej i zielonej.