Szczotkowanie zębów to przeszłość. Naukowcy chcą, żebyśmy brali do ust rój mikrobotów

Z dbaniem o higienę jamy ustnej jest tak, że jakkolwiek byście do tego nie podchodzili, zawsze można to robić lepiej. A co może być lepszego od wyspecjalizowanych w tym zadaniu mikrobotów? Zdaniem zespołu z University of Pennsylvania zwyczajne szczotkowanie zębów to przeszłość ze względu na swoje naturalne wady, które definitywnie rozwiązuje opracowany przez nich rój mikrobotów.

Jak mikroboty mogą zastąpić szczotkowanie zębów?

Ten całkowicie zautomatyzowany sposób szczotkowania i nitkowania zębów za pomocą mikrobotów ma na celu przede wszystkim uczynić nasze życie wygodniejszym, a uzębienie w idealnym stanie. Jak to działa? Najważniejszym elementem tego podejścia są same mikroboty, a raczej nanocząsteczki tlenku żelaza o właściwościach katalitycznych i magnetycznych.

Rutynowa pielęgnacja jamy ustnej jest uciążliwa i może stanowić wyzwanie dla wielu osób, zwłaszcza tych, które mają trudności z czyszczeniem zębów. Musisz szczotkować zęby, nitkować je, a następnie płukać usta. Jest to ręczny, wieloetapowy proces. Dużą innowacją jest tutaj to, że system robotyki może wykonać wszystkie trzy czynności w jednym ruchu, bez użycia rąk i w zautomatyzowany sposób – powiedział w oświadczeniu Hyun Koo

Zespół wykorzystuje pole magnetyczne do kierowania ich ruchem i konfiguracją, aby utworzyć albo struktury przypominające szczecinę (końcówkę szczoteczki), które zmiatają płytkę nazębną, albo wydłużone struny, które mogą wsunąć się między zęby (jak nić dentystyczna). Sugeruje to formę zaawansowanej szczoteczki elektrycznej, pełniącej 3 funkcje w jednym, ale ciągle wymagającej rzeczywistego “szorowania zębów”.

W obu przypadkach reakcja katalityczna sprawia, że te mikroboty generują środki przeciwbakteryjne, które z kolei zabijają szkodliwe bakterie w jamie ustnej na miejscu. Taki bakteryjny exodus ma miejsce bez względu na rodzaj zębów oraz ich stan, ale sam proces jego przeprowadzenia, może być utrudniony. Niestety nie znamy szczegółów, jak dokładnie miałby wyglądać proces takiego czyszczenia zębów, jak problematyczny miałby być i jak długo by zajmował.