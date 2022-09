Telefony z łącznością satelitarną to przyszłość. Po Google i Apple potwierdził to Bullitt

Nasze obecne smartfony mają już wiele wspólnego z krążącymi na orbicie satelitami, jako że to dzięki nim mamy dostęp m.in. do GPSa. Jednak w przyszłości firmy najwyraźniej jeszcze bardziej zwiększą tę synergię. Po ogłoszeniu SpaceX i T-Mobile co do łączności satelitarnej oraz plotkach na temat planów Apple i Google co sprawienia, aby telefony z łącznością satelitarną stały się codziennością, ten właśnie kierunek rozwoju ogłosiła firma Bullitt.

Bullitt dołoży cegiełkę do tego, aby telefony z łącznością satelitarną stały się codziennością

Wedle informacji BBC brytyjski producent telefonów Bullitt pracuje nad nowym telefonem komórkowym, który będzie wyposażony w łączność satelitarną. Będzie więc łączyć się z globalnymi sieciami satelitarnymi w chwilach, kiedy nie będzie miał dostępu do Wi-Fi lub sieci komórkowej. Telefon początkowo pozwoli użytkownikom na wysyłanie i odbieranie wyłącznie wiadomości tekstowych za pomocą łączności satelitarnej. Nie będzie to jednak wcale tanie, bo użytkownicy będą musieli płacić miesięczny abonament.

Wiadomości wysłane siecią satelitarną będą oznaczane pomarańczowymi wstawkami

W praktyce odbiorcy otrzymają wiadomość w formie SMS-a i będą mogli odpowiedzieć nadawcom po pobraniu aplikacji firmy. Ta współpracuje teraz z nieokreślonym azjatyckim producentem układów krzemowych w dążeniu do opracowania chipu, który umożliwi łączność satelitarną. Usługa ma zostać uruchomiona w lutym 2023 roku i tym samym zapewni kres martwym strefom sieci komórkowych.

Warto też wspomnieć o bardziej mainstreamowym przyjęciu tej łączności, bo jak dobrze wiadomo, nadchodzący iPhone 14 firmy Apple będzie wykorzystywał sygnały satelitarne do wysyłania wiadomości SOS w regionie Ameryki Północnej. Będzie więc znacznie uproszczonym rozwiązaniem firmy Bullitt, która twierdzi, że jej nowy telefon automatycznie przełączy się na jedną z dwóch satelitów na świecie, uzyskując globalny zasięg w ledwie kilka sekund, a nie do 30 minut, jak to ma w planach T-Mobile oraz SpaceX, wykorzystując satelity Starlink.